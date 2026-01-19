Kkcg Maritime aumenta la sua quota in Ferretti: offerta pubblica di acquisto

Kkcg Maritime ha reso noto l’avvio di una significativa iniziativa finanziaria, manifestando il proprio interesse a incrementare la partecipazione azionaria in Ferretti attraverso un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale.

L’operazione mira ad acquisire un pacchetto di azioni pari a un massimo di 52.132.861 titoli, elevando la quota di Kkcg Maritime da un attuale 14,5% fino a un limite del 29,9% del capitale sociale complessivo di Ferretti.

L’offerta, strutturata per premiare gli azionisti che vi aderiranno, prevede un corrispettivo in denaro di 3,50 euro per azione, calcolato sulla base del diritto ai dividendi.

Questo valore, lungi dall’essere un mero gesto formale, rappresenta un significativo premio rispetto ai prezzi di riferimento immediatamente precedenti.

In particolare, si tratta di un aumento del 21,3% rispetto alla quotazione ufficiale registrata sull’Euronext Milan l’11 dicembre 2025, giorno considerato cruciale in quanto antecedente alla recente serie di acquisizioni di azioni da parte del principale azionista di Ferretti.

Un premio ancora più marcato, pari al 21,9%, si riscontra in confronto al prezzo di chiusura osservato nella Borsa di Hong Kong nella stessa data.

Il valore complessivo dell’offerta, se interamente sottoscritto, si aggira intorno ai 182.465.014 euro, a testimonianza della rilevanza strategica che Kkcg Maritime attribuisce a questo investimento.

È fondamentale sottolineare che l’iniziativa non è finalizzata a rimuovere Ferretti dalla quotazione borsistica.

Kkcg Maritime, infatti, ha esplicitamente dichiarato che l’operazione non prevede il delisting e, in ogni caso, l’aumento della partecipazione azionaria non supererà la soglia del 30%, limite che innescherebbe l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto completa, in conformità con le normative applicabili sia in Italia che a Hong Kong.

Questa scelta strategica suggerisce l’intenzione di Kkcg Maritime di continuare a supportare la crescita di Ferretti nel contesto del mercato azionario, mantenendo la trasparenza e la conformità alle normative vigenti.

L’operazione si inserisce quindi in una visione a lungo termine, con l’obiettivo di consolidare la presenza di Ferretti e di sfruttare le sinergie derivanti dalla partnership con Kkcg Maritime.

La decisione di non superare la soglia del 30% dimostra inoltre una cautela strategica e un rispetto per le normative di mercato.