La Perla Rinasce: Kern al Timone, Salvaguardata Bologna

Un capitolo cruciale si apre per la storica maison italiana La Perla, con l’acquisizione del marchio e del sito produttivo da parte di Peter Kern, figura di spicco nel panorama degli investimenti internazionali e noto appassionato del vino Brunello di Montalcino. L’operazione, orchestrata con il coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), segna una svolta per l’azienda bolognese, precedentemente gravata da procedure di liquidazione giudiziale in Regno Unito e amministrazione straordinaria in Italia.Peter Kern, affiancato dalla moglie Kirsten, una figura che sembra aver giocato un ruolo chiave nella decisione di investimento, assume ora la presidenza de La Perla, mentre Paolo Vannucchi, con una profonda conoscenza della maison maturata in passato sotto le proprietà di Silvio Scaglia e Lars Windhorst, torna alla guida come amministratore delegato. La sua esperienza rappresenta un ponte tra le epoche e un elemento strategico per la rinascita del brand.L’acquisizione, valutata intorno ai 25 milioni di euro per il sito produttivo, supera la soglia minima precedentemente fissata, testimoniando la fiducia di Kern nel potenziale di La Perla. La scelta di Kern si è distinta non solo per l’entità dell’offerta, superando proposte concorrenti, ma soprattutto per le solide garanzie fornite in merito al mantenimento della produzione e dello sviluppo dei prodotti a Bologna, salvaguardando il cuore pulsante del Made in Italy e preservando un patrimonio industriale e culturale di inestimabile valore.L’operazione non si limita alla mera acquisizione di asset. Lo studio Trombone, advisor incaricato, sta elaborando un piano di rilancio ambizioso, focalizzato sulla valorizzazione del know-how artigianale bolognese e sulla riscoperta dell’eccellenza distintiva che ha reso La Perla un simbolo di lusso e raffinatezza a livello globale. Questo piano mira a ricostruire un brand iconico, rafforzando la sua identità unica e proiettandolo verso un futuro di crescita sostenibile.La transizione garantirà la continuità occupazionale di 210 dipendenti, con un piano di sviluppo che prevede l’assunzione di ulteriori 40 risorse qualificate. L’intervento del Mimit, in sinergia con le parti sociali, ha avuto un ruolo fondamentale per garantire la sostenibilità sociale dell’operazione, confermando l’impegno del governo a sostegno delle eccellenze del Made in Italy e alla tutela dell’occupazione. L’acquisizione rappresenta, dunque, non solo un investimento economico, ma anche un atto di responsabilità sociale e un segnale di fiducia nel futuro del settore del lusso italiano.