La Perla, rinascita italiana: Luxury Holding al suo fianco.

Il prestigioso marchio La Perla, icona indiscussa del Made in Italy, entra a far parte del portafoglio di Luxury Holding attraverso La Perla Atelier, operazione resa ufficiale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La cessione del complesso produttivo bolognese, precedentemente in amministrazione straordinaria, segna una tappa cruciale nel percorso di rilancio del brand, garantendo la continuità aziendale sotto la guida di Peter Kern.

L’accordo, perfezionato in un contesto procedurale complesso che coinvolge entrambe le giurisdizioni, italiana e inglese, include la licenza d’uso dei marchi La Perla, elemento fondamentale per la tutela del valore e della riconoscibilità del brand a livello globale.

Un aspetto di primaria importanza, sottolineato con enfasi, è la salvaguardia del capitale umano che anima La Perla.

Tutte le 199 figure professionali impiegate nelle società La Perla Manufacturing e La Perla Global Management UK Ita sono state integrate nel nuovo assetto aziendale, preservando competenze artigianali e know-how unici che rappresentano un patrimonio nazionale di inestimabile valore.

Questa scelta strategica testimonia l’impegno a mantenere viva la tradizione sartoriale bolognese, riconosciuta e ammirata a livello internazionale.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha definito l’operazione come un momento di rinascita per La Perla, auspicando un futuro produttivo prospero e proiettato verso l’eccellenza.

La preservazione dei posti di lavoro e la valorizzazione delle maestranze sono considerate priorità assolute, in linea con la strategia governativa di sostegno alle eccellenze del Made in Italy.

Si tratta di un successo che va ben oltre il semplice salvataggio di un’azienda; è il risultato di un’azione concertata, un vero e proprio “gioco di squadra” che ha saputo coniugare l’esperienza del management, l’interesse di un investitore strategico e la volontà di tutelare il patrimonio culturale e industriale del nostro Paese.

L’obiettivo è restituire a La Perla il ruolo di protagonista nel panorama internazionale della moda, riaffermando l’eccellenza del Made in Italy e la sua capacità di innovare e competere sui mercati globali.

La Perla, con la sua storia, la sua artigianalità e il suo prestigio, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga e gloriosa storia.