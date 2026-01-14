Marca Distributore: Crescita Record e Prospettive Future

L’Ascesa Strategica della Marca Distributore: Un’Analisi Approfondita e le Prospettive FutureBologna, 14 gennaio – La Marca Distributore (MD), un pilastro sempre più centrale nel panorama della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), ha confermato nel 2025 la sua straordinaria traiettoria di crescita, raggiungendo un fatturato aggregato di 31,5 miliardi di euro.

Questo risultato, che segna un incremento del 6,8% rispetto all’anno precedente, testimonia un cambiamento strutturale nelle abitudini di acquisto dei consumatori e una strategia aziendale mirata e di successo.

L’evento “Marca by BolognaFiere e Adm”, giunto alla sua ventunesima edizione, ha rappresentato un’occasione cruciale per analizzare i dati, discutere le tendenze emergenti e delineare le prospettive future di questo settore in continua evoluzione.

La fiera, che accoglierà oltre 25.000 visitatori e coinvolgerà 1.580 espositori provenienti da tutto il mondo, sottolinea la rilevanza internazionale della Marca Distributore.

Il Presidente di Adm, Mauro Lusetti, ha sottolineato come la crescita della MD non sia un mero fenomeno contingente, ma il risultato di una fiducia crescente da parte dei consumatori.

La Marca Distributore, infatti, ha contribuito significativamente a sostenere la performance positiva del settore, consentendo un risparmio cumulativo di 22 miliardi di euro dal 2020 ad oggi, una media di 150 euro all’anno per famiglia.

Questo dato quantifica l’impatto diretto sulla capacità di acquisto delle famiglie italiane, evidenziando la crescente consapevolezza del rapporto qualità-prezzo offerto dai prodotti MD.

L’elevata percentuale di produzione affidata a fornitori esterni, superiore all’80%, sottolinea un modello di business flessibile e collaborativo, in cui le aziende produttrici hanno registrato un aumento medio del fatturato dell’11% nell’ultimo decennio.

Questo dimostra la creazione di un ecosistema virtuoso, in cui le catene distributive e i produttori si supportano a vicenda, condividendo rischi e benefici.

La fiducia dei consumatori, che oggi vede nove italiani su dieci a preferire la Marca Distributore, si fonda su tre pilastri fondamentali: accessibilità economica, coerenza nella qualità e capacità di innovazione.

Non si tratta semplicemente di offrire prodotti a prezzi inferiori, ma di costruire una relazione di fiducia nel tempo, garantendo standard qualitativi elevati e anticipando le esigenze del mercato.

La quota media di vendite della MD, superiore al 30% del totale dei distributori, riflette questo consolidamento del rapporto con il consumatore.

Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, ha evidenziato la crescita esponenziale della superficie espositiva, testimoniando l’interesse crescente da parte di espositori e buyer internazionali.

Questa espansione globale non è solo un indicatore di successo, ma anche un’opportunità per importare nuove idee, tecnologie e modelli di business che possano ulteriormente rafforzare la posizione della Marca Distributore nel mercato globale.

L’evoluzione della MD non è più percepita come un’alternativa low-cost, ma come una scelta strategica, una risposta concreta alle mutate esigenze di un consumatore sempre più attento al valore, alla sostenibilità e alla personalizzazione dell’offerta.