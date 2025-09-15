Nuovo Consiglio per la Popolare di Sondrio: BPER al timone.

L’assemblea straordinaria della Banca Popolare di Sondrio, contraddistinta da un’affluenza notevolmente elevata – attestatasi all’85,93% del capitale sociale – ha segnato un capitolo significativo nella sua storia, culminando nella designazione di un nuovo consiglio di amministrazione.

L’esito del voto, che ha visto l’approvazione delle liste presentate da BPER Banca, ora azionista di controllo con una partecipazione preponderante pari all’80,69%, riflette un processo di transizione in atto per l’istituto valtellinese.

Il consenso dimostrato dall’assemblea, con un’approvazione delle liste che ha superato il 99,8% del capitale presente, sottolinea l’accettazione di questa evoluzione strategica.

Questo risultato non è semplicemente una formalità amministrativa, ma il sigillo di un cambiamento strutturale che mira a rafforzare la posizione della Popolare di Sondrio nel panorama bancario nazionale.

L’ingresso di BPER Banca, con la sua solida base patrimoniale e la sua consolidata esperienza nel settore, rappresenta un’opportunità per la banca valtellinese di accelerare il suo percorso di crescita e di modernizzazione.

Si prospettano sinergie operative, l’ottimizzazione della rete di filiali, l’adozione di nuove tecnologie e l’ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi.

La composizione del nuovo consiglio di amministrazione, frutto del processo di selezione avviato da BPER, sarà determinante per implementare con successo queste strategie.

Si attendono decisioni mirate a migliorare l’efficienza operativa, a rafforzare la governance e a consolidare la fiducia degli stakeholder – clienti, dipendenti, azionisti e comunità locali.

L’assemblea ha, inoltre, rappresentato un momento di riflessione sul passato, con la valorizzazione delle radici e dell’identità popolare della banca, e uno sguardo proiettato al futuro, con l’ambizione di costruire un’istituzione bancaria più solida, competitiva e in grado di rispondere alle sfide di un contesto economico in continua evoluzione.

La transizione, pur complessa, è volta a preservare l’eredità valoriale della Popolare di Sondrio, adattandola alle esigenze di un mercato globale sempre più dinamico e interconnesso.