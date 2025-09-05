Optima: Crescita Record e Ambizioni per il Futuro Energetico

Il 2024 si configura come un anno di significativa espansione per Optima, una realtà dinamica nel panorama delle multiutility, specializzata nell’integrazione di servizi di telecomunicazione ed energia.

L’azienda ha superato la soglia del mezzo milione di utenze, registrando un incremento demografico del 25% e una solida crescita finanziaria che si traduce in ricavi pari a 368,6 milioni di euro, un balzo del 23% rispetto all’esercizio precedente.

L’ebitda ha anch’esso mostrato una performance vigorosa, elevandosi a 73,1 milioni di euro, con un aumento del 44%, evidenziando un’efficace gestione dei costi e una crescente marginalità.

L’ambizione di Optima, come sottolineato durante la convention tenutasi a Rimini, non si limita alla mera crescita dimensionale.

L’azienda mira a rafforzare la propria posizione strategica, consolidando la presenza nei segmenti residenziale e business, e a ritagliarsi un ruolo di primaria importanza all’interno del sistema energetico e delle telecomunicazioni.

Questo posizionamento si fonda su una visione olistica, che integra servizi complementari e crea valore aggiunto per i clienti.

La convention di Rimini, un evento partecipato da circa mille persone tra dipendenti, manager e dirigenti, guidati dagli amministratori delegati Marco Realfonzo e Giancarlo Gargiulo e dai fondatori Alessio Matrone e Danilo Caruso, ha rappresentato un momento di celebrazione e condivisione.

L’atmosfera, vivacizzata da un beach party, un dj set e la presenza del gruppo musicale The Kolors, ha favorito l’interazione e la creazione di un forte spirito di squadra.

Un elemento centrale dell’evento è stata la premiazione di dipendenti e collaboratori, un gesto simbolico volto a riconoscere il contributo individuale e collettivo che alimenta la crescita di Optima.

“Riconosciamo l’impegno e il talento delle persone che ogni giorno fanno la differenza,” hanno affermato Realfonzo e Gargiulo, sottolineando l’importanza del capitale umano come motore principale del successo aziendale.

Il claim scelto per la convention, “Insieme scriveremo il domani,” riflette l’aspirazione di Optima a costruire un futuro sostenibile e innovativo, basato sulla collaborazione e sulla creazione di valore condiviso.

La multiutility si propone di essere non solo un fornitore di servizi, ma un partner strategico per le famiglie e le imprese, contribuendo attivamente allo sviluppo del territorio e alla transizione verso un modello energetico più efficiente e rispettoso dell’ambiente.