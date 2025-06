Salute e Sicurezza sul Lavoro: Un Nuovo Paradigma per Competitività e Prevenzione.

Il paradigma della salute e sicurezza sul lavoro è in profonda trasformazione per Cifa Italia, Fonarcom e Confsal, che ne elevano la centralità da mero adempimento burocratico a fulcro strategico per la sostenibilità e la competitività aziendale. Il nuovo quadro contrattuale collettivo introduce un approccio proattivo e predittivo, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per l’identificazione e la mitigazione anticipata dei rischi professionali, superando i tradizionali sistemi reattivi.Un elemento cruciale è la riqualificazione del ruolo del preposto, figura chiave nella catena della sicurezza, che beneficia di un rafforzamento economico, assicurativo e di un piano di formazione biennale mirato ad aggiornare costantemente le competenze e a garantire la sua piena efficacia. Questo investimento nel capitale umano dimostra una visione a lungo termine, riconoscendo l’importanza di una leadership responsabile e competente sul campo.Confsal, nell’ottica di un impegno concreto e strutturale, propone un “Decalogo della Sicurezza”, un insieme di principi guida che mira a diffondere una cultura della prevenzione e a promuovere comportamenti sicuri in ogni ambito lavorativo. Al di là del decalogo, la proposta di Confsal si articola in un ambizioso piano di riforme, che include la creazione di un polo unico di competenza in materia di sicurezza presso l’Inail, per ottimizzare la gestione delle risorse e garantire un approccio coordinato a livello nazionale.La gravità del fenomeno delle migliaia di morti sul lavoro ogni anno impone interventi di portata eccezionale e una regia centralizzata presso l’Inail, capace di orchestrare efficacemente prevenzione, monitoraggio e controllo, come sottolinea il segretario di Confsal, Angelo Margiotta. L’esperto ispettore del lavoro, Andrea Rapacciuolo, pone l’accento sulla necessità di una formazione sostanziale, che vada oltre la mera acquisizione di un attestato, focalizzandosi sull’applicazione pratica delle conoscenze e sullo sviluppo di una mentalità orientata alla sicurezza. Andrea Cafà, presidente di Cifa, evidenzia il ruolo pionieristico di Fonarcom nel finanziamento di programmi di formazione sulla sicurezza con elevati standard qualitativi, testimoniando un impegno costante per l’eccellenza e l’innovazione in questo settore cruciale. La visione è quella di un sistema integrato, dove la tecnologia, la formazione specialistica e il supporto economico si coniugano per creare un ambiente di lavoro realmente sicuro e protettivo, contribuendo a ridurre drasticamente il costo umano di un’economia in continuo sviluppo. La transizione verso questo nuovo paradigma richiede un investimento continuo, una collaborazione sinergica tra istituzioni, aziende e lavoratori, e una costante attenzione ai cambiamenti tecnologici e alle nuove sfide del mondo del lavoro.