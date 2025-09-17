Yoox, crisi a Bologna: vertenza al centro del confronto in Regione.

La vertenza Yoox, intricata e drammatica, anima un tavolo di confronto in Regione Emilia-Romagna, dove rappresentanti aziendali e sindacati si confrontano per cercare soluzioni ad una situazione di crisi che impatta direttamente su centinaia di lavoratori.

L’annuncio di 211 esuberi, un numero significativo con una concentrazione di 165 posizioni a Bologna, ha innescato una reazione immediata e vibrante.

La Regione Emilia-Romagna, assieme alle organizzazioni sindacali, si trova a mediare un momento delicato che va oltre la semplice gestione di licenziamenti.

Si tratta di tutelare un patrimonio di competenze, di salvaguardare il tessuto economico e sociale di un territorio che ha visto la crescita del gruppo Yoox, oggi Net-a-Porter, come un motore di sviluppo tecnologico e di innovazione nel settore moda e lusso.

Il presidio spontaneo organizzato dai lavoratori delle sedi bolognesi, affiancato dallo sciopero, testimonia la profonda preoccupazione e la frustrazione che serpeggia tra i dipendenti.

L’adesione allo sciopero è ampia, riflettendo un senso di incertezza per il futuro e una richiesta di maggiore trasparenza nelle scelte aziendali.

Non meno significativa è la protesta dei 46 dipendenti della sede di Morimondo, Milano, che, a distanza dalla sede centrale, esprimono solidarietà e chiedono un ripensamento della strategia aziendale.

Il contesto politico locale, sensibile alle tematiche del lavoro e dello sviluppo industriale, ha visto una risposta immediata e di sostegno.

La presenza di figure di spicco del Partito Democratico, come il segretario regionale Luigi Tosiani, il segretario provinciale Enrico Di Stasi e la consigliera regionale Simona Lembi, al presidio di viale Aldo Moro, sottolinea l’impegno della classe politica nell’affrontare la questione.

Questa partecipazione non è solo un gesto di vicinanza ai lavoratori, ma anche un segnale forte alla direzione aziendale, auspicando un confronto costruttivo e l’esplorazione di alternative ai licenziamenti, come la riqualificazione professionale, la ricerca di nuove opportunità di impiego all’interno del gruppo o la collaborazione con altre aziende del territorio.

La vertenza Yoox rappresenta una sfida complessa per la Regione, che deve bilanciare gli interessi dell’azienda, le esigenze dei lavoratori e l’importanza di preservare la reputazione di un territorio attrattivo per gli investimenti e l’innovazione.

Il dialogo aperto e la ricerca di soluzioni condivise sono elementi cruciali per affrontare questa crisi e garantire un futuro sostenibile per i lavoratori coinvolti.

L’attenzione si focalizza ora sulle prossime mosse aziendali e sulla capacità della Regione, insieme ai sindacati, di trovare un terreno comune per la ripresa e la ricostruzione del tessuto lavorativo.