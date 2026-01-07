22 anni al Tricolore: riflessioni sull’italianità e la sua storia.

Oggi, il ventiduenne anniversario della nascita del nostro Tricolore ci invita a riflettere sull’essenza stessa dell’italianità e sul percorso storico che ha plasmato la nostra identità nazionale.

Più che una semplice tela verde, bianca e rossa, la Bandiera rappresenta la materializzazione di ideali e sacrifici, un filo conduttore che lega il nostro presente alle radici del passato.

La sua genesi, nel contesto tumultuoso della Repubblica Cispadana del 1797, non fu casuale.

Essa emerge come espressione tangibile degli ideali rivoluzionari che animavano l’epoca, un’affermazione di volontà di cambiamento e di sovranità popolare in un periodo dominato da regimi assolutistici.

Il suo apparire, al fianco dei patrioti cispadani, non fu solo un atto simbolico, ma un atto politico dirompente, una dichiarazione di intenti a fronte delle ingiustizie e delle oppressioni del tempo.

L’epopea risorgimentale, con le sue battaglie, le sue speranze e le sue disillusioni, ha poi consacrato il Tricolore come vessillo dell’unità nazionale.

Dalle gesta eroiche dei volontari che hanno combattuto per l’indipendenza, alle figure carismatiche che hanno guidato il processo di unificazione, il Tricolore ha sventolato come simbolo di speranza e di determinazione.

Il 1861, quando divenne la Bandiera del Regno d’Italia, non fu solo un evento costituzionale, ma un momento di profonda commozione popolare, un atto di fede nella possibilità di un’Italia libera e indipendente.

I Padri Costituenti, eredi di quella tradizione di patriottismo e di impegno civile, hanno scelto il Tricolore come vessillo della Repubblica Italiana, incarnando i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale.

Questi non sono valori astratti, ma pilastri su cui si fonda il nostro vivere civile, imperativi etici che guidano le azioni dei cittadini e delle istituzioni.

Il Tricolore è più che un simbolo ufficiale: è l’immagine che proietta l’Italia nel mondo, che identifica le nostre Forze Armate nelle missioni di pace, che accompagna gli atleti nelle competizioni sportive, che onora le nostre sedi diplomatiche all’estero.

È un’affermazione silenziosa ma potente della nostra appartenenza a una comunità nazionale che affonda le sue radici in una storia millenaria.

Riflettere sulla Giornata del Tricolore significa onorare la memoria di chi ha lottato per la nostra libertà, per la nostra unità, per i valori che ci definiscono.

Significa anche rinnovare il nostro impegno a custodire e difendere questi valori, a promuovere una società più giusta e solidale, a costruire un futuro di pace e prosperità per le nuove generazioni.

Il Tricolore non è solo un drappo da esibire, ma un monito costante a vivere all’altezza degli ideali che esso rappresenta.

È un invito a sentirsi parte di una storia comune, a contribuire attivamente alla costruzione del nostro futuro, a onorare la memoria di chi ci ha preceduto.