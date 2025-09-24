Addio a Giovanni Pecci: l’uomo del pullman di Prodi

Giovanni Pecci, figura di spicco nel panorama economico italiano, si è spento a seguito di una prolungata malattia.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo in un mondo che lo ha visto protagonista di carriere molteplici e di un contributo intellettuale sempre acuto e, a tratti, controcorrente.

La sua attività professionale, costellata di ruoli di leadership, si è intrecciata profondamente con la storia politica recente del nostro Paese, in particolare con il percorso di Romano Prodi.

L’immagine del “pullman di Prodi”, un’idea nata dalla mente di Pecci, è diventata un simbolo della campagna elettorale del 1995, un mezzo innovativo e originale per raggiungere direttamente i cittadini italiani, dialogare con loro e presentare le proposte programmatiche in vista delle elezioni che avrebbero portato Prodi alla presidenza del Consiglio.

Pecci, in quel frangente, curò il cuore del progetto, il “Comitato per l’Italia che vogliamo”, un organismo pensato per definire e promuovere un’agenda politica riformatrice.

L’esperienza nel Comitato non fu solo un’occasione per affinare strategie di comunicazione politica, ma anche un laboratorio di idee, dove si confrontarono diverse visioni per il futuro del Paese.

Pecci, con la sua formazione rigorosamente economica e la sua capacità di analisi, contribuì a plasmare un approccio pragmatico e orientato ai risultati.

La sua carriera imprenditoriale, parallelamente a quella accademica e politica, lo ha visto alla guida di importanti realtà del settore.

Dalla presidenza di Nomisma, istituto di ricerca specializzato in economia agraria e business intelligence, all’esperienza in Bredamenarinibus, Beghelli Servizi e all’istituto Sylla, con sede a Rimini, Pecci ha saputo coniugare competenze tecniche e visione strategica.

Un episodio significativo, che generò un vivace dibattito a Bologna, fu il suo inaspettato appoggio al sindaco Giorgio Guazzaloca nel 1999, culminato nell’incarico di consigliere comunale.

Questa scelta, apparentemente inusuale, testimoniava la sua indipendenza di giudizio e la sua volontà di partecipare attivamente alla vita politica locale, anche al di fuori dei circuiti tradizionali.

Fu un atto che evidenziò la sua capacità di superare le barriere ideologiche e di valorizzare il talento, indipendentemente dalle affiliazioni politiche.

Giovanni Pecci, dunque, lascia un’eredità complessa e articolata, fatta di rigore intellettuale, impegno civile e una visione sempre orientata al bene comune.

La sua assenza si sentirà in tutti gli ambiti in cui ha operato, dall’economia alla politica, dalla ricerca all’imprenditoria, lasciando un vuoto difficile da colmare.