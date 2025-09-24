Aggressione in Mare: Droni Contro Missione Umanitaria Italiana

Nel corso della notte, una missione umanitaria in acque internazionali ha subito un’aggressione inaudita, caratterizzata dall’impiego di droni armati.

L’episodio, protrattosi per tre ore, ha visto l’utilizzo di una vasta gamma di armi non convenzionali, che vanno dalle cosiddette “bombe sonore”, capaci di generare onde d’urto traumatiche, a sostanze irritanti e lacrimogene, fino a veri e propri attacchi diretti con esplosivi.

Quattro imbarcazioni sono state coinvolte in questa escalation di violenza, tra cui la “Morgana”, nave italiana iscritta ai registri del nostro paese.

L’impatto di un drone ha causato la distruzione totale della randa, compromettendo seriamente la navigabilità dell’unità e mettendo a repentaglio la sicurezza dell’equipaggio.

L’evento solleva questioni di primaria importanza sul diritto internazionale e sulla protezione delle operazioni umanitarie.

Un attacco di tale portata, perpetrato in acque internazionali, costituisce una palese violazione della sovranità italiana e un grave affronto alla nostra comunità.

La natura non convenzionale delle armi impiegate – l’utilizzo di droni, strumenti di guerra sempre più diffusi e difficili da intercettare – amplifica ulteriormente la gravità della situazione, evidenziando l’evoluzione delle tecniche belliche e la necessità di nuove strategie di difesa.

Il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, esprime profonda preoccupazione e sollecita un intervento deciso da parte del governo italiano.

La richiesta è di una condanna formale, ferma e inequivocabile, che sia immediatamente comunicata alla comunità internazionale.

Al di là della denuncia, è imperativo che il governo adotti misure concrete per garantire la sicurezza dei cittadini e dei parlamentari coinvolti in missioni umanitarie, rafforzando la protezione delle imbarcazioni italiane operanti in aree ad alto rischio.

Si rende urgente una revisione dei protocolli di sicurezza marittima e un’indagine approfondita per identificare i responsabili di questo atto di aggressione, al fine di assicurare alla giustizia i colpevoli e prevenire il ripetersi di simili eventi.

L’episodio mette in luce la vulnerabilità delle operazioni umanitarie e la necessità di un impegno globale per tutelare i diritti e la sicurezza di chi opera in prima linea per alleviare le sofferenze umane.