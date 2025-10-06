Bologna, Ebraica a Porte Chiuse: Un Gesto di Profondo Turbamento

La Comunità Ebraica di Bologna, in una scelta che riflette un profondo turbamento e un senso di crescente isolamento, ha rinunciato a celebrare pubblicamente il 7 ottobre.

L’evento, tradizionalmente aperto alla cittadinanza e alle autorità locali, si terrà quest’anno a porte chiuse, riservato esclusivamente agli iscritti e agli studenti israeliani.

Questa decisione, amara e dolorosa, segue un’escalation di tensioni e episodi di disordine pubblico che hanno segnato i giorni precedenti.

Il presidente della Comunità, Daniele De Paz, esprime apertamente la propria frustrazione, sottolineando come un clima d’odio palpabile si sia insediato nel Paese.

Non si tratta di una reazione isolata, ma il culmine di un percorso segnato da crescenti segnali di intolleranza e di una pericolosa normalizzazione di discorsi antisemiti.

Il vicepresidente, Emanuele Ottolenghi, descrive con toni severi il collasso delle barriere etiche e morali che fino a poco tempo fa garantivano un minimo di rispetto e di convivenza civile.

L’odio e la violenza, esacerbati da un’ostentata manifestazione di sostegno a posizioni estremiste, hanno trovato terreno fertile in piazze e media, beneficiando, a suo dire, dell’appoggio, più o meno esplicito, di figure influenti provenienti dal mondo sindacale, dalla politica nazionale e dall’amministrazione locale.

Si accusa, implicitamente, una forma di connivenza che legittima comportamenti illegali e minaccia la sicurezza della comunità.

La decisione di chiudere le porte alla cittadinanza non è percepita come un atto di chiusura, ma come una scelta di prudenza, dettata dalla consapevolezza della gravità della situazione di sicurezza.

Si teme che un evento pubblico, per quanto pacifico in sé, possa diventare pretesto per contestazioni violente e profanazioni, gravando ulteriormente sulle forze dell’ordine già sotto pressione.

La priorità è la salvaguardia della memoria delle vittime e la protezione della Comunità.

Nonostante la cupezza del presente, il presidente De Paz esprime un timido spiraglio di speranza, riaffermando l’importanza di riprendere il dialogo e di perseguire soluzioni pacifiche.

Si richiama, in particolare, al piano di pace del Presidente americano Trump, un accordo che, sebbene controverso, aveva ricevuto l’appoggio di importanti Paesi arabi e islamici, e che potrebbe rappresentare un punto di partenza per porre fine al conflitto e alleviare le sofferenze di tutte le popolazioni coinvolte, palestinesi e israeliani.

L’auspicio è che la comunità internazionale possa trovare la volontà politica e la capacità di riavviare un processo di pace basato sul rispetto reciproco e sulla giustizia.