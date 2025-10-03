Bologna in Piazza: Sciopero Generale e Protesta per Gaza

Un’onda di mobilitazione popolare ha travolto Bologna, esprimendo un profondo senso di urgenza e solidarietà nei confronti della situazione umanitaria a Gaza e in risposta alle iniziative di soccorso come la Flotilla.

Lo sciopero generale, promosso dalla CGIL, ha catalizzato l’adesione di un vasto spettro della società civile, con una stima che varia tra le 10.000 e le 20.000 persone partecipanti al corteo principale, partito da Piazza Malpighi.

L’azione di protesta ha superato il mero ambito sindacale, vedendo la sospensione delle attività in settori cruciali.

Scuole di Bologna e della provincia hanno chiuso i battenti, un gesto simbolico che riflette la preoccupazione per il futuro e l’educazione delle nuove generazioni.

Istituzioni culturali di rilievo, come il Modernissimo, la Cineteca e una pluralità di teatri, hanno interrotto la loro programmazione, segnalando un impegno civico che va oltre l’intrattenimento.

Il trasporto pubblico, con una forte adesione stimata al 90%, ha significativamente impattato sulla mobilità urbana, amplificando la visibilità dello sciopero.

Parallelamente, studenti e attivisti di Osa (Organizzazione Studentesca) e Cambiare Rotta, partendo dal Rettorato e convergendo in Via Rizzoli, hanno contribuito a dare voce a un sentimento di rabbia e frustrazione.

La loro partecipazione, unitamente al corteo indetto dall’USB (Unione Sindacale di Base), ha evidenziato la natura composita e trasversale della protesta, coinvolgendo diverse sensibilità politiche e generazionali.

L’auspicio di una convergenza tra i tre cortei – CGIL, Osa/Cambiare Rotta e USB – per un percorso unitario attraverso le vie di Bologna, testimonia un desiderio di amplificare il messaggio e di rappresentare un fronte compatto di opposizione alla violenza e all’ingiustizia, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per la pace e la giustizia sociale.

La mobilitazione di Bologna si configura quindi non solo come una risposta immediata agli eventi attuali, ma come un segnale di profonda riflessione e un appello all’azione a livello nazionale e internazionale.