Bologna, Lepore denuncia Il Giornale: attacco e intimidazioni

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato l’intenzione di adire le vie legali in risposta a una campagna diffamatoria orchestrata dal quotidiano “Il Giornale” e amplificata da esponenti politici di destra a livello locale e nazionale.

La denuncia legale mira a contrastare la pubblicazione di articoli che, a suo dire, contengono accuse infondate, notizie false e insinuazioni lesive della sua reputazione e di quella della sua famiglia.

Gli articoli incriminati, dal titolo provocatorio come “Gli affari rossi su poveri e migranti Tutti benvenuti col sindaco pro Pal'” e “Bologna, quei milioni per la riqualificazione e il regalo alla coop della moglie di Lepore”, sono stati interpretati dal sindaco come un tentativo deliberato di delegittimazione politica, innescato dalla sua voce critica nei confronti delle politiche governative in materia di sicurezza.

Lepore ha espresso la sua preoccupazione per un clima politico che sembra impermeabile alle critiche costruttive e reattivo con attacchi personali, percependolo come un tentativo di intimidazione attraverso la stampa.

Questa reazione, secondo il sindaco, non rivela debolezza argomentativa, ma un approccio antiquato alla politica, in cui l’attacco personale sostituisce il dibattito di merito.

La polemica si inserisce in un contesto più ampio di richieste di maggiore attenzione e risorse governative per la sicurezza urbana.

Il sindaco ha sottolineato la necessità di un impegno concreto da parte del Governo Meloni e del Ministro Piantedosi per affrontare le problematiche che affliggono la sicurezza di Bologna e, più in generale, dell’intero Paese.

Lepore ha ribadito con forza l’orgoglio di rappresentare una città come Bologna, caratterizzata da una forte coscienza civica e da una chiara determinazione.

Il sindaco ha affermato di non cedere alle intimidazioni e di continuare a sollecitare azioni concrete da parte del Governo, auspicando un dibattito costruttivo e un impegno reale per garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione a coloro che operano nei servizi pubblici e nei trasporti.

L’appello è rivolto non solo alle istituzioni, ma anche all’intera comunità, esortandola a respingere gli attacchi e a sostenere un approccio politico basato sulla verità, sulla trasparenza e sul bene comune.

La speranza è che la denuncia legale possa contribuire a ristabilire un clima di rispetto e a promuovere un confronto politico più sereno e costruttivo.