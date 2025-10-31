Gioventù Nazionale: Canti Fascisti a Parma, Riapre il Dibattito sulla Memoria

Il recente episodio verificatosi nella sede parmense di Fratelli d’Italia, e diffusosi rapidamente attraverso i social media, ha riacceso il dibattito sull’uso, la memoria e la reinterpretazione del patrimonio ideologico del ventennio fascista in Italia.

Il video, girato presumibilmente nella serata del 28 ottobre, data che commemora la marcia su Roma, mostra un gruppo di giovani, identificati come militanti del movimento giovanile “Gioventù Nazionale”, intonare cori e inni celebrativi legati al regime, in particolare la celebre canzone “Me ne frego,” con le sue strofe esplicitamente rivolte al sacrificio e alla lotta armata.

L’atto, consumatosi in una location pubblica e immediatamente condiviso online, non è semplicemente un episodio di “canto politicizzato”.

Esso solleva questioni complesse relative alla comprensione e all’interpretazione della storia, al confine tra espressione politica e apologia di ideologie antidemocratiche, e alla responsabilità delle istituzioni nel contrasto a fenomeni che rischiano di banalizzare o revisionare il passato.

Il testo cantato, con la sua enfasi sul “tricolore,” il richiamo alla “galera” e la minaccia di violenza (“manganello e bombe a man”), evoca un’epoca segnata dalla repressione, dalla persecuzione politica e dalla negazione dei diritti fondamentali.

L’esplicito riferimento al “Duce” rappresenta un atto di adesione a una figura storica compromessa da crimini di guerra, violazioni dei diritti umani e dalla soppressione delle libertà individuali.

La reazione del sindaco di Parma, Michele Guerra, è stata immediata e inequivocabile.

La sua presa di posizione, condannando con fermezza la “squallida propaganda” e sottolineando la profonda dissonanza tra i valori che il Comune intende promuovere e l’ideologia propagandata, riflette una sensibilità diffusa nel panorama politico locale e nazionale.

Il richiamo alla memoria storica, che sottolinea l’impegno costante della città a contrastare simili manifestazioni ideologiche sin dalla fine del regime, evidenzia la necessità di una vigilanza continua e di una ferma opposizione a qualsiasi tentativo di riabilitazione del fascismo.

L’episodio parmense, al di là della sua immediatezza, innesca una riflessione più ampia sulla gestione della memoria storica in Italia.

La presenza di movimenti politici che rivendicano, anche implicitamente, elementi del passato regime, insieme alla difficoltà di definire limiti precisi all’espressione politica, pone interrogativi complessi riguardo al ruolo delle istituzioni, del sistema educativo e della società civile nel promuovere una cultura democratica fondata sul rispetto dei diritti umani, sulla libertà di espressione e sulla condanna inequivocabile di ogni forma di autoritarismo e discriminazione.

L’incidente si configura come un campanello d’allarme che invita a un rinnovato impegno nella difesa dei valori costituzionali e nella promozione di una cultura della memoria consapevole e responsabile.