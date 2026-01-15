Italia chiede alla UE parte civile per la tragedia di Crans-Montana.

Il governo italiano ha espresso una ferma richiesta alla Commissione Europea affinché si costituisca parte civile nel procedimento legale in corso in Svizzera relativo alla tragedia di Crans-Montana, un evento che ha profondamente colpito la comunità italiana.

La decisione, comunicata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano al termine di un incontro commovente con i familiari delle vittime, sottolinea l’importanza di un coinvolgimento europeo che vada oltre la semplice cooperazione giudiziaria.

Questa richiesta non è isolata, ma si inserisce in un quadro di precedenti consolidati che dimostrano come l’Unione Europea possa e debba intervenire in situazioni che coinvolgono interessi economici rilevanti e, soprattutto, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

La tragedia di Crans-Montana, con le sue implicazioni di responsabilità e il dolore delle famiglie coinvolte, incarna perfettamente questi aspetti.

Il coinvolgimento della Commissione rappresenterebbe un segnale di solidarietà e un impegno concreto nel garantire che le vittime e i loro cari ottengano giustizia e riconoscimento del danno subito.

Il governo italiano, consapevole della complessità della situazione e del rispetto delle leggi svizzere, intende inoltre promuovere una collaborazione transnazionale con le nazioni europee che hanno subito perdite o hanno cittadini feriti nell’incidente.

Si prospetta un coordinamento mirato a supportare le autorità elvetiche, assicurando al contempo che i diritti delle persone danneggiate siano pienamente riconosciuti e tutelati.

Questa iniziativa dimostra una visione proattiva e un impegno nel superare le barriere nazionali, favorendo una risposta unitaria e solidale.

L’Avvocatura dello Stato sta attivamente lavorando per formalizzare la costituzione di parte civile da parte dell’Italia, un passo cruciale per garantire la piena partecipazione del Paese nel procedimento legale.

Questa azione si configura come un elemento centrale della strategia governativa, volto a perseguire la verità, l’accertamento delle responsabilità e il risarcimento dei danni subiti dalle famiglie italiane colpite dalla tragedia.

Si auspica che questa iniziativa possa fungere da modello per future situazioni di calamità che coinvolgano cittadini di diversi Paesi europei, rafforzando la coesione e la solidarietà all’interno dell’Unione.

Il governo italiano si impegna a mantenere un dialogo costante con le autorità svizzere e con le famiglie delle vittime, garantendo trasparenza e supporto in ogni fase del processo.