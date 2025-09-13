L’illusione del centro: come cambia la politica italiana.

Per decenni, l’orizzonte politico italiano è stato distorto da una credenza ricorrente: l’illusione che la vittoria elettorale fosse raggiungibile attraverso la candidatura di figure di compromesso, posizionate al centro dello spettro politico.

Destra e sinistra, in un’apparente convergenza, hanno ripetutamente scelto questa strada, sperando di catalizzare consensi smarcandosi dalle posizioni più estreme.

Un approccio che, alla luce degli eventi recenti e delle trasformazioni profonde che attraversano la società, si è rivelato fallace.

L’analisi del senatore Dario Franceschini, esposta durante la Festa dell’Unità, coglie nel segno: il paradigma elettorale è mutato radicalmente.

Non si tratta più di erodere il consenso dell’avversario, un’operazione spesso destinata a produrre un risultato a somma zero, ma di mobilitare, appassionare e, soprattutto, motivare i propri elettori, strappandoli all’apatia dell’astensionismo.

Questo cambiamento epocale non è un mero spostamento tattico, ma riflette una crisi di rappresentanza più ampia.

La popolazione, disillusa dai partiti tradizionali e dalle promesse non mantenute, ricerca figure autentiche, capaci di incarnare valori e progetti che risuonino con le proprie aspirazioni.

La ricerca di una “personalità di centro” si rivela, quindi, un’operazione sterile, incapace di rispondere a questo bisogno di concretezza e di significato.

L’attuale scenario politico richiede, al contrario, la presentazione di un’alternativa robusta e credibile alla destra.

Non si tratta di un mero contrasto ideologico, ma di una visione politica coerente, capace di affrontare le sfide complesse del presente e di delineare un futuro possibile.

Una figura forte, carismatica e con una solida base programmatica, in grado di ispirare fiducia e di generare un rinnovato senso di partecipazione civica.

La sfida per i partiti democratici non è, dunque, quella di cercare un equilibrio precario tra opposti, ma di recuperare il rapporto diretto con i cittadini, di ascoltare le loro voci e di tradurle in azioni concrete.

La riattivazione del senso di appartenenza, la riscoperta dei valori comuni e la promozione di una leadership autorevole e trasparente sono i pilastri di una strategia elettorale vincente nel nuovo millennio.

La leadership non è più un esercizio di mediazione, ma un atto di responsabilità verso la collettività, un impegno a costruire un futuro migliore per tutti.