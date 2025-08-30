PD al Campovolo: Riflessioni, Agenda e Sguardo su Gaza

La seconda edizione della festa nazionale del Partito Democratico si configura come un momento di riflessione e proiezione strategica, ospitata al Campovolo di Reggio Emilia dal 2 al 14 settembre, culminando con l’intervento della segretaria Elly Schlein.

L’evento, concepito come uno spazio di convergenza delle forze progressiste e di costruzione di un’alternativa politica solida e coesa, si distingue per l’assenza di rappresentanti del governo in carica, una scelta deliberata volta a focalizzare l’attenzione sulle dinamiche interne al campo progressista e a delineare un’agenda autonoma.

L’iniziativa, curata dal responsabile organizzativo Igor Taruffi, con il contributo del segretario regionale Luigi Tosiani e del leader provinciale Massimo Gazza, ambisce a superare le divisioni del passato e a rafforzare la coesione interna, accogliendo esponenti di spicco di diverse realtà politiche e sociali.

Oltre alla segretaria Schlein, il programma prevede la partecipazione di figure chiave come Giuseppe Conte, leader di Azione, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, portavoce rispettivamente di Sinistra Italiana e dei Verdi, Riccardo Magi, volto di +Europa, Maria Elena Boschi, ex ministra del governo Renzi, Roberto Fico, presidente della commissione antimafia, e Nichi Vendola, storico leader della sinistra italiana.

Un segnale di apertura e dialogo con il mondo economico e sindacale è rappresentato dalla presenza di Luca Orsini, presidente di Confindustria, e di figure apicali dei sindacati, con particolare rilievo per Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, un interlocutore cruciale per le politiche sociali e del lavoro.

La festa non si limita a un dibattito interno, ma proietta lo sguardo su scenari internazionali, accogliendo personalità di rilievo come Ehud Olmert, ex primo ministro israeliano, e Nasser Al Qudwa, ex ministro degli Esteri dell’Autorità Palestinese, nipote di Yasser Arafat.

A loro si affianca Giuseppe Provenzano, responsabile esteri del PD, e Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio europeo, per un approfondimento delle sfide globali.

Un elemento centrale e profondamente sentito dell’evento è l’attenzione alla situazione umanitaria a Gaza.

La drammatica escalation del conflitto, con le sue conseguenze devastanti per la popolazione civile, impone una riflessione urgente e una presa di posizione netta.

L’iniziativa non si limita a esprimere solidarietà, ma sollecita il governo italiano ad assumere un ruolo attivo e propositivo nella ricerca di soluzioni diplomatiche e nell’alleviare le sofferenze della popolazione palestinese.

La festa, dunque, si configura come un momento di denuncia, di impegno civile e di proposta politica, orientato a costruire un futuro di pace, giustizia e solidarietà.