Riforma Costituzionale: rischio condivisione e fiducia nelle istituzioni.

L’attuale ondata di proposte di riforma costituzionale, presentate come interventi tecnici e necessari, rischia di erodere un principio cardine della democrazia italiana: la condivisione.

L’impulsività di manovre così delicate, spesso imposte senza un ampio consenso politico e sociale, alimenta una profonda sfiducia nelle istituzioni e nel processo legislativo stesso.

Non si tratta di giudicare la validità intrinseca di singole proposte – la separazione delle carriere giudiziarie, ad esempio, o la struttura unicamerale con rappresentanza regionale, come precedentemente auspicata – ma di denunciare la modalità con cui vengono presentate e forzate.

La Costituzione non è un progetto da plasmare a piacimento di una sola corrente politica, destra o sinistra che sia; è un patto sociale, un’eredità collettiva che deve essere protetta con rigore.

Come sottolinea il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, la Costituzione rappresenta un patrimonio di tutti gli italiani, e la sua alterazione unilaterale, imposta dall’alto, ne mina la legittimità.

In un contesto di crescente polarizzazione e frammentazione politica, la necessità di un dibattito ampio e inclusivo diventa ancora più urgente.

La mobilitazione democratica, la partecipazione attiva dei cittadini, sono strumenti essenziali per salvaguardare questo patrimonio comune e per contrastare derive autoritarie, anche se mascherate da tecnicismi.

Il dibattito interno al Partito Democratico, e il ruolo di figure come Stefano Bonaccini, aggiungono un ulteriore livello di complessità.

Bonaccini, riconosciuto come punto di riferimento non solo per l’area riformista ma per l’intero partito, incarna la necessità di un’unità che appare sempre più difficile da raggiungere.

La sua leadership, sebbene oggetto di critiche che De Pascale definisce “ingenerose”, rappresenta un elemento di coesione in un panorama politico attraversato da divisioni profonde.

La coerenza del suo operato, e la sua capacità di mediare tra posizioni diverse, sono cruciali per evitare una frammentazione che indebolirebbe il partito e, di conseguenza, l’intera opposizione al governo.

La capacità di Bonaccini di tenere insieme le diverse anime del PD, in un momento storico di forte turbolenza, è una sfida non solo politica, ma anche civica, che impatta sulla stabilità e sulla vitalità stessa del sistema democratico.

La sua azione, pertanto, merita di essere riconosciuta e sostenuta, al di là delle divergenze ideologiche.