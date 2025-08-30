Atalanta-Parma 1-1: Pareggio al Tardini, Bologna ritrova la vittoria

Un’Atalanta in cerca di continuità e un Parma galvanizzato, alla ricerca disperata di punti salvezza, si sono affrontati al Tardini, concludendo la contesa con un risultato di parità, 1-1.

Un pareggio che, sebbene non porti la vittoria tanto desiderata dai bergamaschi, permette al Parma di esordire nel tabellone dei punti, un piccolo passo verso la speranza.

La partita si è sviluppata con l’Atalanta a costruire il gioco, mostrando lampi di potenziale offensivo.

Al ventesimo minuto, un’occasione da cardiopalma: De Roon, fulcro del centrocampo nerazzurro, intercetta un pallone e serve Scamacca, il cui tentativo di pallonetto, elegante e audace, si infrange sul legno della traversa, negando il vantaggio.

La risposta del Parma non si fa attendere, con Bernabé che scocca un potente sinistro, costringendo Carnesecchi a un intervento provvidenziale, mantenendo intatto lo 0-0.

La rete che sblocca la partita giunge al minuto 79, ad opera di Pasalic, abile a concludere dal limite con un destro preciso.

La gioia nerazzurra dura però poco: all’85’, al suo debutto assoluto, Cutrone si riscatta, insaccando il pareggio con un colpo di testa imperioso.

Contemporaneamente, a Bologna, si assiste ad uno spettacolo di ripartenza e resilienza.

Il Bologna, reduce da una settimana turbolenta segnata dalla pesante sconfitta a Roma e da una sessione di mercato intensa e travagliata, ritrova la vittoria casalinga contro un avversario non specificato nel testo originale.

La chiave di questo successo è, ancora una volta, Orsolini.

Il numero 7, bandiera del Bologna e miglior realizzatore della scorsa stagione (15 gol in campionato e 2 in Coppa Italia), si conferma protagonista assoluto, siglando il gol decisivo che infonde nuova fiducia alla squadra e lo proietta verso la tanto agognata convocazione in nazionale.

La sua performance è l’emblema di un Bologna che, nonostante le difficoltà, non si arrende e cerca di riemergere dalle acque agitate, alimentato dalla passione dei suoi tifosi e dalla determinazione dei suoi giocatori.

Il suo gol non è solo tre punti, ma un simbolo di rinascita per un club con una storia gloriosa e un futuro da scrivere.