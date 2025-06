Bologna Campionessa: Pamela Noutcho Sawa, Un’Ascesa al Top Mondiale

La città di Bologna celebra un’ascesa sportiva che incarna valori di resilienza e dedizione: Pamela Malvina Noutcho Sawa, pugile di origini camerunesi, si posiziona al vertice del ranking mondiale IBF nella categoria dei pesi leggeri. Un risultato che va ben oltre la mera progressione in una classifica, ma che testimonia un percorso costellato di sacrifici, tenacia e una profonda connessione con la sua comunità.Formatasi nella palestra “Bolognina Boxe”, un fulcro di aggregazione sociale nel quartiere omonimo, Pamela incarna l’essenza di un pugilato popolare, radicato nel territorio e aperto a chiunque aspiri a superare i propri limiti. La sua carriera, intrecciata con un lavoro essenziale come infermiera presso l’Ospedale Maggiore, riflette un equilibrio tra l’impegno professionale e la passione per lo sport, dimostrando come la forza interiore possa manifestarsi in molteplici forme.Il titolo italiano conquistato nell’anno segnato dalla pandemia, un periodo di incertezze e isolamento, sottolinea la sua capacità di perseverare anche di fronte alle avversità. La vittoria del titolo europeo, siglata nell’ottobre precedente all’Unipol Arena, un evento che purtroppo dovette svolgersi a porte chiuse a causa dell’emergenza alluvionale che colpì la regione, è un ulteriore simbolo della sua resilienza e del suo legame con Bologna.”Questo traguardo non è solo nostro, ma di tutta la Federazione Pugilistica Italiana,” ha dichiarato la vicepresidente Mariangela Verna, sottolineando l’importanza di un supporto costante e di una visione inclusiva. Pamela non è semplicemente un’atleta di successo; è un’icona di determinazione, un esempio di come la fede nei propri sogni possa superare ogni ostacolo. La sua storia è un racconto di coraggio e di eleganza, un’immagine di un’Italia che combatte con dignità e rispetto. La sua figura trascende il ruolo di campionessa, rappresentando l’evoluzione del pugilato italiano: uno sport che si apre al femminile, che celebra la diversità e che offre ispirazione a una nuova generazione di atlete. Pamela Malvina Noutcho Sawa è un modello, un simbolo di speranza e un orgoglio per Bologna e per l’intera nazione.