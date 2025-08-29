Bologna, Europa League: Fenucci punta ai playoff, sfida impegnative in arrivo

L’ambizione del Bologna si proietta verso un’edizione inedita dell’Europa League, con l’obiettivo dichiarato di competere per la qualificazione ai playoff degli ottavi di finale.

L’annuncio, espresso dall’amministratore delegato Claudio Fenucci a seguito dei sorteggi di Monte Carlo, riflette una fiducia radicata nell’esperienza maturata e nella solidità del progetto rossoblù.

Il percorso europeo si preannuncia un crocevia di sfide impegnative, con Salisburgo, Aston Villa, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, Steaua Bucarest, Brann e Celta Vigo a comporre un raggruppamento di grande profilo tecnico e storico.

Queste non sono semplici avversarie, ma rappresentanti di tradizioni calcistiche consolidate, campionati dominati e, in molti casi, reduci da recenti successi.

Il Salisburgo, presenza costante nei palcoscenici europei, il Celtic, con il suo palmares leggendario, il Maccabi Tel Aviv e la Steaua Bucarest, campioni nazionali in carica, il Friburgo, artefice di sorprendenti performance continentali, la Steaua Bucarest, il Celta Vigo, rientrante nelle competizioni internazionali dopo un’esperienza significativa come la semifinale di Europa League del 2017, e il Brann, attualmente nel pieno della stagione agonistica, incarnano la complessità di un girone che esige il massimo impegno.

L’esperienza della passata Champions League, seppur conclusasi in maniera deludente, ha lasciato un’eredità preziosa: la consapevolezza dei propri limiti e la necessità di crescere ulteriormente.

La continuità del nucleo squadra, affiancata da un’attenta opera di potenziamento, mira a preservare l’alchimia unica che ha contraddistinto il Bologna nella stagione precedente, culminata con la conquista della Coppa Italia e l’indimenticabile trionfo di Roma.

Un legame profondo e viscerale con la città, che ha generato un’onda di entusiasmo senza precedenti, rappresenta un fattore cruciale per affrontare le sfide europee al meglio.

Il tecnico italiano analizza minuziosamente le caratteristiche di ogni avversario, sottolineando la necessità di un approccio tattico flessibile e di una gestione intelligente delle energie.

L’Aston Villa, già affrontata nella passata Champions League, è un esempio lampante della potenza e dell’organizzazione che il Bologna dovrà fronteggiare.

La partita casalinga, sostenuta dal caloroso pubblico del Dall’Ara, si configura come un elemento strategico fondamentale per accumulare punti e alimentare la fiducia reciproca tra squadra e tifosi.

La chiave del successo risiederà nella capacità di affrontare ogni sfida con determinazione, resilienza e un’incrollabile fede nel proprio potenziale, trasformando la competizione europea in un catalizzatore di crescita per l’intera squadra e un veicolo di orgoglio per la città.

La qualificazione ai playoff non è solo un obiettivo, ma una dichiarazione di intenti.