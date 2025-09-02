Bologna FC, Europa League: assenze chiave e scelte strategiche

La società Bologna FC ha ufficializzato la distinta dei calciatori ammissibili per l’imminente competizione di Europa League, una lista che riflette una complessa combinazione di infortuni, indisponibilità e scelte strategiche in vista delle sfide europee.

La comunicazione alla UEFA evidenzia l’assenza significativa di Ciro Immobile, il cui recupero da un infortunio lo terrà fuori dal campo almeno fino alla conclusione di ottobre, compromettendo la sua partecipazione alle prime battute del percorso continentale.

Questa assenza impone al tecnico un riadattamento tattico e una ricerca di soluzioni alternative per compensare la perdita di un attaccante di tale caratura.

Oltre all’indisponibilità di Immobile, la lista dei non ammissibili include anche l’esperto difensore Dominguez, la cui presenza sarebbe stata un punto fermo nel pacchetto arretrato.

L’esclusione di Sulemana, il più recente rinforzo acquisito dalla società, solleva interrogativi sul suo grado di integrazione nel progetto tecnico e sulla sua condizione fisica, suggerendo forse un periodo di adattamento più lungo del previsto.

Completano il quadro delle assenze De Silvestri, già escluso in precedenza dalla lista dei giocatori per la Champions League, un’esperienza che denota una possibile problematica di natura fisica o tecnica.

La composizione di questa lista, oltre a rappresentare una fotografia aggiornata dello stato di forma della squadra, è un indicatore cruciale per comprendere le dinamiche interne al Bologna.

L’assenza di giocatori chiave come Immobile e Dominguez costringe il tecnico a sperimentare nuove configurazioni e a dare fiducia ad elementi meno rodati, potenzialmente offrendo opportunità a giovani promesse o a reduci di un periodo di stop.

La decisione di escludere Sulemana, pur essendo recente, suggerisce una valutazione attenta del suo contributo immediato, forse in relazione alla sua integrazione nel sistema di gioco o alle sue prestazioni durante le prime fasi di allenamento.

La ricorrenza dell’esclusione di De Silvestri, già verificatasi in passato, potrebbe essere sintomatica di una fragilità fisica cronica che ne limita la continuità nel lungo termine.

Questa lista non è un semplice adempimento burocratico, ma un documento vivo che rivela le sfide e le opportunità che attendono il Bologna in Europa League.

La capacità di superare queste difficoltà, adattandosi alle assenze e valorizzando le risorse disponibili, sarà determinante per determinare il percorso della squadra nel contesto europeo.

Il riassetto forzato potrebbe rivelare talenti inaspettati e consolidare lo spirito di resilienza che contraddistingue il club felsineo.