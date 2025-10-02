Bologna-Friburgo: Pareggio Amaro, Campanello d’Allarme in Europa League

Un pareggio inaspettato, un 1-1 che lascia l’amaro in bocca al Bologna nella seconda giornata del Gruppo A di Europa League, contro un Friburgo che ha saputo reagire dopo un avvio di partita apparentemente compromettente.

La sfida, giocata davanti a un pubblico caloroso al Dall’Ara, ha messo in luce le diverse anime delle due squadre, capaci di offrire sprazzi di brillantezza alternati a momenti di incertezza.

I primi quindici minuti sono stati dominati dall’entusiasmo rossoblù, con Castro che si è immediatamente caricato sulle spalle della squadra.

Prima un tiro potente, rasoterra, che ha scheggiato l’esterno della rete, poi un intervento prodigioso sulla linea, un vero e proprio salvataggio che ha negato il vantaggio agli avversari.

L’inerzia della partita sembrava inequivocabile, e l’esultanza per il gol di Orsolini, nato da un’indecisione fatale del portiere tedesco, ha amplificato la sensazione di un Bologna inarrestabile.

L’abilità di Orsolini, capace di cogliere al volo l’errore, ha regalato un momento di gioia ai tifosi, ma si è rivelato un’illusione effimera.

La ripresa ha visto un Friburgo trasformato, più aggressivo e determinato a recuperare terreno.

La squadra tedesca, precedentemente dormiente, ha alzato il ritmo, intensificando la pressione sulla retroguardia bolognese.

La svolta, però, è arrivata su calcio di rigore, a testimonianza della fragilità difensiva che i rossoblù hanno mostrato nella seconda metà della partita.

Adamu, freddo e preciso dal dischetto, ha superato Ravaglia, ristabilendo il pareggio e segnando un punto di svolta nell’economia del match.

Il fallo, inevitabilmente, è stato fischiato a Castro, l’uomo che aveva aperto e poi apparentemente chiuso le danze.

Questo pareggio evidenzia una problematica ricorrente nel Bologna: la difficoltà a mantenere la concentrazione e la solidità difensiva per tutti i novanta minuti.

La squadra, pur mostrando sprazzi di talento e aggressività, sembra vulnerabile quando l’avversario alza il livello di intensità.

L’Europa League, torneo impegnativo e competitivo, richiede una maggiore continuità di rendimento e una maggiore resilienza mentale.

Questo 1-1, dunque, non va interpretato come un semplice episodio, ma come un campanello d’allarme che invita alla riflessione e al miglioramento.

Il Bologna deve analizzare a fondo le proprie pecche, rafforzare la propria difesa e ritrovare la capacità di gestire i momenti cruciali, per evitare di lasciare punti importanti per strada nella corsa alla qualificazione.

La partita contro il Friburgo, pur nel suo epilogo amaro, offre l’opportunità di crescere e maturare, preparando il terreno per le prossime sfide europee.