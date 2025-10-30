Bologna, ripartenza e interrogativi su Immobile: sfida Parma all’orizzonte.

Il Bologna si concede un momento di respiro dopo il risultato di parità contro il Torino, un pareggio che suggella la conclusione di un ciclo di impegni notoriamente arduo: tre gare esterne consecutive, affrontate con determinazione contro Cagliari, il test impegnativo di Bucarest in ambito europeo e il confronto con la Fiorentina.

La prossima domenica, tuttavia, il cammino del Bologna riprende immediatamente, con un incontro cruciale in programma al Tardini, contro un Parma desideroso di rivalsa.

La ripresa degli allenamenti è prevista per domani, e le condizioni meteorologiche giocheranno un ruolo determinante: se favorevoli, mister Italiano tornerà a guidare direttamente la squadra dal bordo campo, supervisionando una seduta di allenamento focalizzata soprattutto sul monitoraggio delle condizioni fisiche di Ciro Immobile.

La sua presenza, o l’assenza, nella lista dei convocati per la partita contro il Parma rappresenta un fattore di incertezza che il tecnico intende chiarire al più presto.

La sua ripresa, complice l’importanza che riveste all’interno dello scacchiere tattico bolognese, è oggetto di attenta valutazione da parte dello staff medico e tecnico.

Una notizia decisamente più positiva è il rientro in campo di Emil Holm, che ha scontato la squalifica inflittagli dopo l’espulsione nella partita contro la Fiorentina.

L’apporto dello svedese, sia in termini di qualità tecnica che di dinamismo, sarà fondamentale per equilibrare il comparto difensivo e dare ulteriore slancio alla manovra offensiva.

Il Bologna, al di là delle assenze puntuali, si presenta quindi in una condizione di sostanziale completezza, nonostante le sfide impegnative che attendono la squadra.

La preparazione si concentra non solo sul recupero fisico, ma anche sull’analisi delle dinamiche di gioco avversarie e sulla definizione di strategie mirate a cogliere l’opportunità di ottenere punti preziosi in una fase cruciale del campionato, tenendo conto del calendario fitto di impegni che si prospetta all’orizzonte.

L’obiettivo rimane chiaro: consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita, mantenendo un equilibrio tra ambizione e prudenza.