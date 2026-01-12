Bologna, salvezza a rischio: infortunio Lucumi, mercato in fermento.

Il Bologna riprende la sua marcia verso la salvezza e, auspicabilmente, verso obiettivi più ambiziosi, affrontando un momento delicato per il suo comparto difensivo.

La ripresa degli allenamenti, incentrata sulla preparazione per l’impegno ravvicinato contro l’Hellas Verona, è segnata da luci e ombre che delineano le sfide che attendono la squadra di Motta.

L’ottimismo è rappresentato dal reinserimento in gruppo del portiere polacco Wojciech Skorupski, un elemento cruciale per la solidità del retaggio felsineo.

La sua presenza, dopo un periodo di precauzione, offre un solido punto di riferimento per la difesa e un’iniezione di fiducia per l’intera squadra.

Il quadro si fa però più complesso con l’infortunio di Jhon Lucumi, il roccioso difensore colombiano costretto a fermarsi prematuramente a causa di un risentimento muscolare nella partita contro il Como.

Gli accertamenti diagnostici hanno rivelato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, con una prognosi che lo allontanerà dal campo per circa tre o quattro settimane.

Questa assenza significativa mette a dura prova la linea difensiva, richiedendo un riadattamento tattico e un maggiore impegno da parte dei compagni.

Le opzioni a disposizione per la difesa, al momento, si restringono a Stefan Posch, Victor Kristiansen e Arthur Casale, che dovranno assumersi maggiori responsabilità.

La situazione impone scelte strategiche e potrebbe accelerare la ricerca di un rinforzo difensivo.

Il mercato, aperto e in fermento a Casteldebole, è sotto osservazione attenta per valutare l’opportunità di inserire un nuovo centrale in rosa, capace di sopperire all’assenza di Lucumi e offrire ulteriori soluzioni tattiche a Motta.

Parallelamente, si procede con cautela per quanto riguarda l’evoluzione delle condizioni di Federico Bernardeschi.

L’esterno, reduce dall’intervento chirurgico alla spalla, continua a lavorare in differenziato, seguendo un programma di riabilitazione personalizzato.

La sua reincorporazione nel gruppo sarà graduale e dipenderà dall’evoluzione positiva del processo di guarigione.

La sua esperienza e la sua capacità di spinta saranno preziose nel corso della stagione, ma la priorità è garantire una completa e duratura risoluzione del problema fisico.