Bologna Trionfante: Il Carlino celebra la Coppa con maglia e magazine esclusivi

Il Resto del Carlino celebra il trionfo del Bologna FC in Coppa Italia con un’iniziativa editoriale inedita, un vero e proprio atto d’amore verso la tifoseria e un’occasione per restituire alla carta stampata il ruolo di archivio emozionale e simbolo di identità collettiva. Più che un semplice quotidiano, il 13 giugno il Carlino si trasforma in un portale verso una stagione leggendaria, un capitolo indelebile nella storia del calcio bolognese.Al centro del progetto, una maglia celebrativa esclusiva, frutto della collaborazione tra il Gruppo Monrif e l’illustratore bolognese Davide Bonazzi, artista di fama internazionale le cui opere hanno arricchito pagine prestigiose come quelle del New York Times e del Wall Street Journal, oltre a collaborare con istituzioni di rilievo come l’Unesco, Emergency e l’Università di Harvard. Bonazzi, anima bolognese, ha saputo infondere nel disegno non solo l’immagine iconica del Bologna FC, ma anche l’essenza della città, l’orgoglio e la passione che la tifoseria riversa sui suoi beniamini. La maglia, realizzata in cotone organico certificato, disponibile nelle taglie dalla S alla XXL, non è un mero indumento da indossare, ma un vessillo, un simbolo tangibile di appartenenza, un modo per portare costantemente addosso l’energia di una stagione storica, come cantava Luca Carboni.L’iniziativa, fortemente voluta dalla direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, si propone di andare oltre la cronaca sportiva, creando un legame emotivo duraturo tra il quotidiano, la squadra e la città. La stampa, spesso relegata a un ruolo secondario nell’era digitale, viene qui riscoperta come custode di memorie e di identità, un luogo fisico dove condensare l’entusiasmo e le emozioni condivise.Accompagnando la maglia, un magazine da collezione di 96 pagine, un vero e proprio diario di bordo della stagione rossoblù. Dalle cronache dei match più emozionanti, alle immagini esclusive che catturano l’intensità del gioco, dalle interviste ai protagonisti, ai retroscena inediti, il magazine ripercorre ogni momento cruciale della cavalcata trionfale. Un racconto curato dalla redazione del Carlino, pensato per essere conservato gelosamente, come testimonianza di un anno che ha riscritto la storia del calcio bolognese.La distribuzione, limitata al territorio bolognese e provinciale, sottolinea il carattere locale e l’importanza di questo evento per la comunità. Non è solo un prodotto da acquistare, ma un’esperienza da condividere, un’opportunità per celebrare insieme un sogno rossoblù che ha unito una città intera. Un gesto che riconferma il Resto del Carlino come voce autorevole e sentinella appassionata del calcio e della cultura bolognese.