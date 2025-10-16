Cagliari-Bologna: Svensson rientra, Borrelli può essere decisivo

Il Cagliari si appresta ad affrontare un momento cruciale, un vero e proprio sprint contro il tempo per ottimizzare la condizione atletica e tattica della squadra in vista del confronto domenicale con il Bologna, in programma alla Domus.

La preoccupazione principale ruota attorno alla ripresa di Matías Svensson, il centrale colombiano uscito prematuramente dal campo di Udine a causa di una distrazione muscolare al polpaccio che lo aveva portato a declinare la chiamata della nazionale.

La pausa, lungi dall’essere un semplice intervallo, si è rivelata un’opportunità preziosa per accelerare il recupero, consentendo al giocatore di sottoporsi a terapie mirate e a un lavoro personalizzato.

La giornata odierna ha visto il suo reinserimento, seppur parziale, nelle dinamiche di squadra, indicando un progresso significativo nel percorso di guarigione.

Parallelamente al recupero di Svensson, Pisacane può contare sul ritorno in piena forma di Luperto, a riposo durante l’ultima partita a Udine, e sulla disponibilità di tutti gli altri nazionali, molti dei quali hanno arricchito il proprio bagaglio di esperienza e fiducia grazie a prestazioni positive con le rispettive casacche.

Obert, con la sua prima rete con la Slovacchia, Palestra, autore di un assist decisivo con l’Under 21, e Idrissi, confermato da una serie di buone performance, sono già rientrati in gruppo.

Luvumbo, dopo l’impegno con l’Angola, si è allenato regolarmente, pronto a contribuire con la sua energia e velocità.

L’attesa si concentra ora sull’arrivo di Kilicsoy, verosimilmente galvanizzato dal gol spettacolare in rovesciata con la Turchia Under 21, un segnale tangibile del suo potenziale.

Purtroppo, Di Pardo, Rog e Radunovic rimangono esclusi, proseguendo con un programma di allenamento differenziato.

La necessità di trovare un sostituto all’altezza di Belotti, giocatore di grande impatto, sembra trovare una soluzione in Borrelli, autore del gol che aveva momentaneamente portato in vantaggio i sardi nella precedente sfida prima della sosta.

La sua capacità di finalizzazione e il suo fiuto del gol potrebbero rivelarsi determinanti per affrontare la pressione del Bologna.

L’atmosfera al centro sportivo è di concentrazione e speranza, con l’obiettivo primario di preparare una squadra competitiva e resiliente per una partita che si preannuncia cruciale nella corsa verso la salvezza.

L’entusiasmo, alimentato dai ritorni dei giocatori chiave e dai risultati positivi ottenuti durante la sosta, si mescola alla consapevolezza delle difficoltà che attendono la formazione sarda.