Cervia-Milano Marittima: Palcoscenico Mondiale per la Motonautica

Cervia-Milano Marittima: Palcoscenico Internazionale per l’Eccellenza della Motonautica OffshoreIl Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima, tappa inaugurale del Campionato del Mondo Classe 3D/5000 del 2025, si preannuncia come un evento di portata globale, un vero e proprio crocevia di passione, tecnologia e spettacolo. Dal 20 al 22 giugno, le acque romagnole accoglieranno nove equipaggi provenienti da Italia, Svezia, Finlandia e Francia, pronti a sfidarsi in una disciplina che incarna la Formula 1 del mare: velocità estreme, potenza inaudita e un livello di competenza tecnica ineguagliabile.La competizione si articolerà in due manche: la *Short Race*, un concentrato di adrenalina programmata per il pomeriggio del venerdì 20 giugno, e la *Long Race*, una prova di resistenza e strategia in programma domenica 22 giugno a mezzogiorno. Oltre alle gare, il programma è arricchito da eventi collaterali di richiamo internazionale. Lo spettacolo sarà assicurato dalle esibizioni di freestyle jetski con il campione del mondo Roberto Mariani, che sfiderà le leggi della fisica con acrobazie mozzafiato, e dalle performance aeree dello Hydrofly Show, con Mattia Lancia e Carlotta Infussi che, con i loro tandem di idrovolanti, offriranno uno spettacolo di virtuosismo e audacia.L’evento non si limita a celebrare il presente, ma guarda al passato. L’Associazione Barche Storiche da Corsa presenterà una collezione di imbarcazioni d’epoca, testimonianze di un’era di pionieri e leggende della motonautica, offrendo un affascinante viaggio nella storia di questa disciplina.Il cuore pulsante dell’evento sarà diviso tra due location emblematiche: il Porto Turistico di Cervia, che ospiterà le competizioni e il paddock tecnico, e Piazza Torre San Michele, trasformata in un vibrante *village* ufficiale con palco per l’intrattenimento e attività dedicate al pubblico. La partecipazione sarà globale anche grazie al live streaming delle gare sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Motonautica (FIM), permettendo a un vasto pubblico di vivere l’emozione della competizione in tempo reale.Il Grand Prix Offshore non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere l’immagine dell’Italia a livello internazionale. “Abbiamo costruito un evento che parla al cuore degli appassionati e alla curiosità di chi vuole scoprire qualcosa di straordinario,” dichiara Alessandro Correggiari, Patron dell’evento, sottolineando come Cervia e Milano Marittima si trasformino in un palcoscenico unico, dove sport, tecnologia e cultura locale si fondono in un’esperienza indimenticabile.Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica, sottolinea l’importanza di questo appuntamento per l’intero movimento motonautico globale, frutto di una visione di crescita costante e di un lavoro di squadra. La scelta di Cervia come sede del mondiale offshore testimonia la capacità dell’Italia di organizzare eventi di alto livello, coniugando sicurezza, innovazione e promozione del territorio.Massimo Lippi, Presidente Commissione Offshore della FIM, esprime grande soddisfazione per la partecipazione di nove barche della classe 3D/5000, considerata la categoria più performante e spettacolare a livello internazionale. L’obiettivo è quello di aumentare ulteriormente il numero degli equipaggi in gara, consolidando Cervia come tappa stabile del calendario mondiale e come punto di riferimento per la crescita dell’Offshore in Italia e in Europa, contribuendo a diffondere la passione per questo sport emozionante e tecnologicamente avanzato.