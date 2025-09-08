Cesenatico ricorda Pantani: Memorial emozionante nel 2025

Sabato 13 settembre 2025, Cesenatico si appresta ad accogliere l’edizione del Memorial Marco Pantani, un evento ciclistico di profonda valenza emotiva e sportiva, dedicato alla memoria del celebre “Pirata”.

La manifestazione, che vedrà la linea del traguardo e della partenza dislocate lungo il suggestivo lungomare cittadino, rappresenta un omaggio tangibile alla figura carismatica di Pantani, un ciclista che ha saputo incarnare l’eccellenza, il coraggio e una profonda connessione con la sua terra.

Il tracciato, accuratamente studiato per esaltare le caratteristiche atletiche dei partecipanti e per offrire al pubblico uno spettacolo coinvolgente, si sviluppa su una distanza complessiva che mette a dura prova la resistenza e l’abilità dei ciclisti.

La prova si articola in diverse sezioni, ognuna con le proprie peculiarità tecniche.

Inizialmente, un tratto lineare di 14 chilometri conduce i partecipanti verso le colline circostanti, offrendo uno scorcio del paesaggio romagnolo.

Successivamente, la competizione si intensifica con tre giri di un circuito impegnativo situato a Sogliano al Rubicone.

Questo circuito è caratterizzato da salite e discese tecniche che richiedono una grande abilità di guida e una gestione precisa delle energie.

La difficoltà aumenta ulteriormente con l’affrontare il circuito di Longiano, una tappa cruciale che verrà percorsa inizialmente in maniera parziale e poi ripetuta per ben tre giri completi.

La salita al borgo di Longiano, con le sue pendenze significative, in particolare nei primi 700 metri dove si raggiungono valori prossimi al 9%, rappresenta un vero e proprio banco di prova per i ciclisti.

Dopo aver superato l’ultimo giro di Longiano, la corsa riprende velocità, puntando verso la costa attraverso tratti più scorrevoli che conducono a Cesenatico.

Un momento particolarmente toccante è il passaggio di fronte alla casa natale di Marco Pantani, un simbolo del legame indissolubile tra il campione e la sua città, preludio all’emozione del primo passaggio sulla linea del traguardo.

Il culmine della gara sarà rappresentato dai quattro giri finali del circuito cittadino.

Questo circuito, appositamente progettato, presenta ampi rettilinei che favoriranno una corsa tattica e prepareranno il terreno per uno sprint conclusivo al cardiopalma, destinato a infiammare il pubblico presente.

La presentazione ufficiale del Memorial Marco Pantani si è tenuta presso il prestigioso Museo della Marineria, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli e della madre di Pantani, Tonina, testimonianza del profondo significato umano e culturale dell’evento.

L’organizzazione è stata affidata al Gruppo Sportivo Emilia, forte del patrocinio del Panathlon Club Cesena e del prezioso sostegno di Sidermec, dimostrando un impegno congiunto per la promozione dello sport e la celebrazione della memoria di un eroe del ciclismo.

L’edizione 2025 si preannuncia un’occasione imperdibile per rivivere l’eredità sportiva e umana di Marco Pantani, un ciclista che ha lasciato un segno indelebile nella storia del ciclismo mondiale.