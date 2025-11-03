Coppa Davis a Bologna: l’Italia in festa, l’attesa è altissima!

L’attesa cresce a Bologna, capitale per pochi giorni del tennis mondiale con l’imminente Final 8 della Coppa Davis.

La nuova “Super Tennis Arena” di Bologna Fiere, inaugurata con grande clamore, si appresta ad accogliere un evento di portata storica per il movimento sportivo italiano.

Dal 18 al 21 novembre, l’atmosfera sarà elettrica, anche in assenza di Jannik Sinner, un elemento che, pur non smorzando l’entusiasmo, avrebbe sicuramente amplificato l’affluenza.

L’interesse per la competizione, alimentato dalla possibilità di ammirare atleti di calibro internazionale come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, ha superato ogni previsione.

I numeri parlano di un successo di pubblico senza precedenti, un fenomeno che Paolo Lorenzi, direttore tecnico del torneo e dell’edizione 2024, attribuisce anche al formato inedito delle Final 8, caratterizzato da incontri ad eliminazione diretta che conferiscono un’intensità drammatica ad ogni punto.

L’eco della vittoria consecutiva dell’Insalatiera d’argento, conquistata dall’Italia nel 2023 e nel 2024, risuona in tutta la Regione Emilia-Romagna, dove il prestigioso trofeo è stato esposto in un tour promozionale che coinvolge le città principali.

La forte connessione emotiva tra il pubblico italiano e la nazionale di tennis si traduce in un sostegno incondizionato, che si manifesta anche nella corsa ai biglietti.

Nonostante l’incalzare dell’interesse, un numero limitato di posti, stimato intorno al migliaio, è ancora disponibile per le fasi cruciali, semifinale e finale.

La domanda, però, rimane sostenuta e il rischio di un tutto esaurito è concreto.

Un dato significativo è rappresentato dalla percentuale di biglietti venduti all’estero, attestata al 20%, a testimonianza dell’attrattiva globale della Coppa Davis e della capacità di Bologna di accogliere un pubblico internazionale.

Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio motore di sviluppo economico e turistico per il territorio, che proietta l’immagine dell’Emilia-Romagna e dell’Italia nel mondo, valorizzando il patrimonio culturale e l’ospitalità.

La Final 8 di Bologna rappresenta, dunque, un’occasione unica per celebrare l’eccellenza dello sport italiano e rafforzare il legame tra la nazionale e i suoi tifosi.