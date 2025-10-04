Del Toro re al Giro dell’Emilia: trionfo in San Luca

La decima settima edizione del Giro dell’Emilia ha incoronato il giovane talento messicano Isaac Del Toro, in maglia Uae Emirates, in una conclusione esplosiva e carica di significato.

Il traguardo, adagiato sulla vetta del Colle di San Luca, iconica salita che sovrasta la città di Bologna, ha sancito una vittoria ottenuta con intelligenza tattica e potenza atletica.

La corsa si è sviluppata attorno a un duello palpitante tra Del Toro e il campione britannico Tom Pidcock, interprete di una Q36.5.

Pidcock, con un’azione audace e ben orchestrata, aveva tentato di sfuggire al gruppo e di sfruttare la pendenza del San Luca per imprimere un ritmo insostenibile.

La sua iniziativa, tuttavia, si è rivelata una mossa a doppio taglio, poiché Del Toro, con una risposta vigorosa e determinata, è riuscito a ricucire il divario e a lanciarsi all’inseguimento.

Il confronto tra i due corridori si è concluso con una volata al cardiopalma, in cui Del Toro ha dimostrato una superiorità decisiva, aggiudicandosi la vittoria con un distacco minimo.

La conquista del Giro dell’Emilia rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Del Toro, già protagonista assoluto al Giro d’Italia, dove per diversi giorni ha indossato la prestigiosa maglia rosa, simbolo della leadership nella classifica generale.

La terza posizione è stata conquistata dal francese Lenny Martinez, in maglia Bahrain, che ha condotto il gruppo degli inseguitori, a testimonianza della grande competitività della gara.

La vittoria di Del Toro, reduce da un’esperienza prestigiosa come quella del Giro d’Italia, sottolinea la sua crescente maturità e la sua capacità di interpretare le dinamiche di una corsa impegnativa come il Giro dell’Emilia, un evento storico nel panorama ciclistico italiano, che celebra la tradizione e valorizza le nuove generazioni di ciclisti.

La sua residenza a San Marino testimonia un percorso di crescita sportiva internazionale che lo proietta verso un futuro ricco di successi.