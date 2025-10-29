DL Racing e Lacertosus: Un’Alleanza di Eccellenza nel Super Trofeo

Un’Alleanza di Eccellenza: DL Racing e Lacertosus al Via delle Finali Mondiali Lamborghini Super Trofeo 2025Due realtà italiane di spicco, DL Racing e Lacertosus, consolidano il loro impegno verso l’eccellenza sportiva e il benessere, annunciando una partnership strategica che culminerà nell’attesissima edizione 2025 del Lamborghini Super Trofeo.

Questa collaborazione non è semplicemente un’associazione di marchi, ma la convergenza di filosofie e valori che trascendono la pista, abbracciando la cultura sportiva nella sua interezza e proiettando l’attenzione verso il futuro.

DL Racing, team milanese rinomato per la sua brillante carriera nel motorsport, sia a livello nazionale che internazionale, unisce le forze con Lacertosus, leader indiscusso nel settore del fitness, proponendo soluzioni innovative per l’allenamento, l’abbigliamento tecnico e gli accessori.

L’evento di Misano, dal 5 al 9 novembre, si configura come il palcoscenico ideale per la presentazione ufficiale di questa sinergia, in un contesto di competizione globale che vedrà protagonisti team e piloti provenienti da Europa, Nord America e Asia.

Il Lamborghini Super Trofeo Europe, con le sue tappe iconiche come Le Castellet, Monza, Spa, Nürburgring e Barcellona, raggiungerà l’apice con le Finali Mondiali a Misano.

Questa edizione promette emozioni intense e prestazioni di altissimo livello, con la Lamborghini Huracan ST Evo2 del team DL Racing, guidata da Diego Locanto e Luca Segù, vestita con una livrea ufficiale che celebra la nuova partnership.

L’equipaggio, già campione italiano GT Cup Am 2025 e protagonista di performance brillanti in diverse tappe del Super Trofeo Europa, mira a confermare il proprio valore in un contesto globale.

Segù, in particolare, vanta un successo memorabile nelle Finali Mondiali del 2023, testimonianza della sua determinazione e del supporto costante offerto da DL Racing.”Collaborare con un’azienda all’avanguardia come Lacertosus rappresenta un orgoglio per il nostro team,” dichiara Diego Locanto, team principal e pilota.

“Questa partnership non solo ci permette di accedere a soluzioni di preparazione fisica innovative, ma rafforza anche la nostra visione sportiva, ponendo l’attenzione sul benessere e la crescita dei nostri piloti, spesso giovani talenti che necessitano di un supporto olistico.

Guardiamo al futuro, con l’obiettivo di consolidare questa collaborazione anche nella stagione 2026.

“Claudio P.

, fondatore di Lacertosus, sottolinea l’entusiasmo dell’azienda nell’affiancare DL Racing: “Le Finali Mondiali Lamborghini rappresentano il contesto ideale per celebrare l’unione tra performance, design e spirito sportivo.

Portare il mondo del fitness nel cuore delle corse automobilistiche significa comunicare una filosofia ben precisa: lo sport non è solo competizione, ma passione, dedizione e una continua ricerca dell’eccellenza.

Ogni sfida, in pista o in palestra, è un’opportunità per superare i propri limiti e raggiungere nuove vette di performance, promuovendo un approccio olistico al benessere.

“Nel paddock del Misano World Circuit, Lacertosus allestirà un’area dedicata, un vero e proprio “laboratorio del fitness” dove piloti, appassionati e addetti ai lavori potranno sperimentare soluzioni innovative per la preparazione atletica, testimoniando l’integrazione tra mondo motoristico e benessere fisico.

Questo segnale forte, unito alla partnership strategica, proietta DL Racing e Lacertosus verso un futuro ricco di successi e sinergie, alimentando la passione per lo sport e l’eccellenza italiana nel mondo.