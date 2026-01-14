Eurolega Bologna-Belgrado: Ordinanza Severa, Tensione e Libertà a Rischio

Una decisione controversa e mirata a garantire l’ordine pubblico ha segnato l’apertura delle attività preparatorie per l’incontro di Eurolega tra la Virtus Segafredo Bologna e l’KK Crvena Zvezda Merkatos Belgrade, in programma il 23 gennaio alla Virtus Arena di Bologna.

Il Prefetto della provincia, Enrico Ricci, ha emesso un’ordinanza che limita drasticamente l’accesso alla partita per i sostenitori serbi, un provvedimento che solleva questioni complesse riguardanti la libertà di movimento, la passione sportiva e le dinamiche di sicurezza in contesti internazionali.

La decisione, immediatamente criticata da diverse componenti della tifoseria serba e da associazioni di tutela dei diritti dei tifosi, si basa su una valutazione attenta e dettagliata del rischio di disordini.

Il Prefetto, nel documento ufficiale, ha espresso preoccupazioni relative a potenziali alterchi e comportamenti violenti, considerando la storica rivalità tra le due squadre e la presenza, in passato, di episodi di tensione durante incontri simili.

La scelta di limitare la vendita dei biglietti ai soli residenti in Italia, con specifiche esclusioni relative alle province di Napoli e Roma (territori precedentemente coinvolti in dinamiche di conflitto legate a trasferte sportive), suggerisce un’analisi approfondita di aree geografiche considerate particolarmente a rischio.

Tuttavia, la misura va ben oltre la mera prevenzione del disordine.

Essa si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alla gestione della sicurezza durante eventi sportivi di grande rilevanza, un tema particolarmente sentito in un’epoca segnata da un’evoluzione delle dinamiche tra tifoserie, dalle nuove forme di radicalismo e dalla crescente complessità delle relazioni internazionali.

L’ordinanza del Prefetto di Bologna pone, quindi, interrogativi fondamentali: fino a che punto il diritto di assistere a un evento sportivo può essere limitato in nome della sicurezza? Qual è il ruolo delle autorità nel bilanciare le esigenze di ordine pubblico con la libertà di espressione e la passione sportiva?La vicenda non è solo un episodio isolato.

Essa riflette una tendenza globale alla crescente “militarizzazione” degli eventi sportivi, con un aumento delle misure di sicurezza, un’intensificazione dei controlli e un’applicazione sempre più rigorosa delle normative.

Questo fenomeno, pur perseguendo l’obiettivo di proteggere la sicurezza dei partecipanti e dei residenti, rischia di creare un clima di sospetto e di ostilità, compromettendo l’atmosfera festosa e il senso di comunità che caratterizzano lo sport.

L’ordinanza, quindi, necessita di essere interpretata non solo come una risposta immediata a una potenziale minaccia, ma come un sintomo di una problematica più profonda: la difficoltà di conciliare la sicurezza con la passione, l’ordine con la libertà, in un mondo sempre più interconnesso e, talvolta, conflittuale.

Il dibattito che ne consegue non riguarda solo la partita di Eurolega, ma investe principi fondamentali della convivenza civile e del diritto allo sport.

La questione, in definitiva, è come garantire che la passione per il basket non si trasformi in pretesto per la violenza, e che lo sport rimanga un veicolo di aggregazione e di valori positivi.