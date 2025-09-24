Europa League: Manzano arbitro, ecco chi lo affianca e il ruolo del VAR

L’Europa League si appresta a inaugurare la sua nuova stagione con una sfida intrigante tra Aston Villa e Bologna, e l’organo di governo del calcio europeo, l’UEFA, ha affidato la direzione di gioco a un fischietto con una solida esperienza internazionale: Jesús Gil Manzano, proveniente dalla Spagna.

La sua designazione, lungi dall’essere una scelta casuale, riflette la fiducia che la UEFA ripone in un arbitro noto per la sua precisione, la gestione attenta del gioco e, talvolta, per la sua interpretazione delle normative, che ha generato discussioni e analisi approfondite nel panorama calcistico europeo.

Manzano, con la sua squadra arbitrale, non è solamente un elemento neutrale a garantire il rispetto delle regole, ma rappresenta un veicolo di applicazione delle direttive dell’IFAB, l’International Football Association Board, che definisce le leggi del gioco.

La sua presenza sulla carta da gioco introduce un complesso intreccio di interpretazioni, priorità e sensibilità tattiche che inevitabilmente influenzeranno la dinamica della partita.

Ad assisterlo in campo, Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, due figure chiave per garantire una visione completa del gioco e supportare il direttore di gara nelle decisioni più delicate.

José Luis Munuera, come quarto ufficiale, avrà il compito di monitorare l’andamento della partita dalla panchina e supportare il team arbitrale.

Il ruolo del VAR (Video Assistant Referee), affidato a César Soto Grado e Carlos del Cerro Grande, assume un’importanza cruciale in questo contesto.

Il VAR non sostituisce l’arbitro, ma lo supporta, fornendogli informazioni cruciali per correggere eventuali errori evidenti e lampanti, contribuendo a garantire una maggiore equità e precisione nelle decisioni arbitrali.

L’utilizzo del VAR, tuttavia, non è esente da controversie; la sua applicazione può introdurre pause nel gioco e sollevare interrogativi sull’effettiva natura degli errori da correggere.

La designazione di Manzano e del suo team arbitrale segna un punto di partenza per una stagione di Europa League che promette emozioni, competizione e, inevitabilmente, dibattiti sull’interpretazione delle regole.

La partita tra Aston Villa e Bologna non sarà solo un incontro sportivo, ma anche un banco di prova per l’applicazione delle direttive arbitrali e per l’evoluzione del ruolo dell’arbitro nel calcio moderno.

L’attenzione del mondo calcistico sarà puntata su Birmingham per assistere a un evento che va oltre il semplice risultato sportivo.