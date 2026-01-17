Fiorentina, una settimana per Rocco: omaggio e impegno sul campo.

In un gesto di profondo rispetto e commosso affetto, la Fiorentina si appresta ad affrontare una settimana cruciale, improntata al ricordo indelebile di Rocco Commisso.

La decisione, assunta dalla famiglia Commisso, trascende la mera adesione agli impegni agonistici: si configura come un tributo sentito, una testimonianza tangibile dell’eredità sportiva e umana che il suo presidente ha lasciato nel cuore della tifoseria e nella storia del club.

Non si tratta semplicemente di partecipare alle partite, ma di incarnare, in campo e fuori, lo spirito combattivo, la passione inesauribile e l’amore viscerale per la maglia viola che ha sempre contraddistinto Commisso.

Dalle giovanili che si allenano al Viola Park, al calcio femminile che lotta per affermarsi, fino alla trasferta bolognese di domani, l’impegno sarà portato avanti con la consapevolezza di onorare un simbolo.

Rocco Commisso, più che un dirigente sportivo, è stato un uomo profondamente legato al calcio, un’ossessione costruttiva che lo ha guidato nelle scelte e motivato le azioni.

Il calcio per lui non era solo gioco, ma un veicolo di emozioni, un collante sociale, un’espressione di identità e orgoglio.

Per questo, la famiglia Commisso ha voluto che ogni squadra del club, a prescindere dal livello o dalla categoria, si senta portavoce di questo spirito, incarnando la sua visione e il suo entusiasmo.

La partita contro il Bologna non sarà soltanto una sfida per conquistare punti in classifica, ma un momento di raccoglimento e di celebrazione, un’occasione per la squadra di dimostrare, con gesti concreti e prestazioni grintose, la propria gratitudine e il proprio affetto verso un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Fiorentina.

Si tratta di un impegno solenne, un atto d’amore verso un presidente che ha saputo trasmettere non solo valori sportivi, ma anche un forte senso di appartenenza e di comunità.

Ogni azione, ogni passaggio, ogni goal sarà dedicato a lui, con la speranza di sentirne, in qualche modo, l’entusiasmo.