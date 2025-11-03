Genoa, una svolta: vittoria inaspettata al Sassuolo!

Il Genoa, in una serata densa di significato, ha imposto il proprio gioco al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conquistando un’inaspettata vittoria per 2-1 contro il Sassuolo nell’anticipo della decima giornata di Serie A.

La partita, che segna l’inizio di una nuova era per il club ligure dopo l’esonero di Patrick Vieira, si è rivelata un crocevia di emozioni, resilienza e una ritrovata fiducia.

L’avvio del match ha visto il Genoa prendere l’iniziativa, sfruttando un approccio tattico ben definito e una determinazione palpabile.

Al diciannovesimo minuto, l’ucraino Ruslan Malinovskyi, con una conclusione precisa e potente, ha scosso la porta neroverde, portando in vantaggio i rossoblù.

Il gol ha sbloccato la partita e infuso coraggio alla squadra di Criscito, consapevole di poter contendere attivamente il risultato.

La reazione del Sassuolo non si è fatta attendere, con tentativi di riequilibrare il gioco e di impensierire la difesa ligure.

Tuttavia, la compattezza del Genoa, supportata da un portiere attento e da una difesa ben organizzata, ha reso difficile la penetrazione degli attaccanti neroverdi.

L’inizio della ripresa ha visto il Sassuolo uscire dagli spogliatoi con un piglio più aggressivo, determinato a ribaltare l’inerzia del match.

Il capitano Domenico Berardi, con una conclusione chirurgica, ha saputo sfruttare un’opportunità, riportando il risultato in parità e accendendo la speranza per il pubblico di casa.

Il Genoa, però, non si è lasciato intimidire.

Guidato con autorevolezza dal capitano Mimmo Criscito, subentrato in panchina, il club ligure ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e di risposta alle avversità.

La squadra ha saputo mantenere la calma e continuare a costruire il proprio gioco, sfruttando ogni singolo errore avversario.

Quando ormai il pareggio sembrava l’esito più probabile, è subentrato un colpo di scena.

Nel recupero, il difensore norvegese Mats Kjetilson Ostigard, con un’azione di grande generosità e tempismo perfetto, ha insaccato la sfera alle spalle del portiere, regalando al Genoa il primo successo stagionale.

La vittoria, unita alla contemporanea sconfitta di un’altra squadra di bassa classifica, permette al Genoa di abbandonare l’ultima posizione in classifica, raggiungendo il sesto punto.

Il Sassuolo, con tredici punti, resta a rincorrere.

Al di là del punteggio, la partita rappresenta un punto di svolta per il Genoa, un segnale di ripartenza e di speranza in un campionato che si preannuncia estremamente competitivo.

La squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per lottare per la salvezza, ma dovrà confermare questo ottimo inizio e continuare a lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La serata, infine, è stata un tributo alla passione e alla dedizione dei tifosi, che hanno sostenuto la squadra con il loro calore e il loro entusiasmo.