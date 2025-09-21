Inter-Sassuolo: l’entusiasmo nerazzurro si ravviva tra apprensioni

L’entusiasmo nerazzurro, offuscato da due recenti battute d’arresto, si ravviva grazie a un’ostinata vittoria contro il Sassuolo, conquistata con merito al termine di un incontro combattuto e ricco di spunti interpretativi.
Il confronto, disputatosi sotto le luci di San Siro, ha visto l’Inter imporre inizialmente un ritmo elevato, capitalizzando con Dimarco al quindicesimo minuto.
L’inerzia favorevole, alimentata da vivaci incursioni offensive orchestrate, in particolare, dalla coppia Thuram-Esposito, non si traduceva, tuttavia, in un vantaggio più ampio, grazie all’attenta reazione del Sassuolo.
I neroverdi, lungi dall’arrendersi passivamente, rispondevano con ripartenze pericolose, guidate dalla verve di Laurentiè e dalla classe di Berardi, mantenendo viva la speranza di un risultato positivo.
La seconda metà di gioco si presentava come una prova di resistenza per entrambe le squadre.
La squadra allenata da Chivu cercava di imprimere un controllo territoriale più marcato, ma Muric, il portiere del Sassuolo, si dimostrava un ostacolo arduo, neutralizzando le più pericolose avanzate avversarie.
La pressione nerazzurra, però, alla lunga si rivelava determinante: al trentaseiesimo minuto, Carlos Augusto, con una giocata di precisione e potenza, sigillava il 2-0, apparentemente mettendo la partita in salda gestione.
L’illusione della vittoria intera, tuttavia, veniva bruscamente infranta a soli dieci minuti dalla conclusione.
La tenacia e l’orgoglio del Sassuolo, incarnati dal talento di Cheddira, si concretizzavano in un gol che infiammava il pubblico di San Siro, costringendo i tifosi a vivere un finale di partita palpitante, costellato di apprensione e ricerca spasmodica del risultato.
La rete neroverde, più che un semplice gol, rappresentava una metafora della capacità di resilienza e della imprevedibilità del calcio, ricordando a tutti che la partita non è mai veramente conclusa finché il triplice fischio non risuona.