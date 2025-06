Lykogiannis al Bologna fino al 2026: rinnovo e futuro da protagonista

La stagione si chiude a Bologna con una conferma significativa per il pacchetto difensivo: Charalampos Lykogiannis, terzino sinistro di indubbia utilità, ha firmato un rinnovo contrattuale che lo legherà al Bologna FC 1909 fino al 30 giugno 2026, con un’opzione per un ulteriore anno. La decisione, maturata dopo un’attenta valutazione del contributo offerto dal giocatore in campo e nello spogliatoio, sottolinea la visione a lungo termine del club emiliano.Lykogiannis, 31 anni, ha incarnato durante l’ultima annata una costanza e una duttilità tattica preziose per mister Motta. Le sue 25 presenze e i 7 assist registrati testimoniano non solo una solida presenza difensiva, ma anche un’abilità nel fornire spunti offensivi e creare superiorità numerica sulla fascia sinistra. La sua capacità di interpretare ruoli diversi, adattandosi alle esigenze del modulo e alle strategie avversarie, lo ha reso un elemento imprescindibile nel tessuto del Bologna.Il rinnovo contrattuale, che prevede un adeguamento della retribuzione – stimata intorno ai 500.000 euro netti a stagione – riflette il valore aggiunto che il giocatore rappresenta per la squadra. L’ingaggio, seppur in aumento, si inserisce in una politica di gestione del monte salari oculata, che premia i giocatori chiave e contribuisce a mantenere un equilibrio economico sostenibile.Questo prolungamento testimonia inoltre la volontà del Bologna di costruire un organico solido e affiatato, basato su un mix di esperienza e gioventù. La stabilità difensiva garantita dalla presenza di Lykogiannis si integra perfettamente con la filosofia di gioco orientata alla transizione rapida e all’organizzazione impeccabile. La conferma del terzino greco rappresenta un segnale importante per i tifosi, che vedono confermato un elemento fondamentale nella costruzione del futuro del Bologna FC 1909, un futuro ambizioso e proiettato verso traguardi sempre più elevati. La sua esperienza, unita alla sua professionalità, costituirà un punto di riferimento per i giovani talenti emergenti.