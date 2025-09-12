Márquez Domina a Misano: Qualifiche da Sogno in MotoGP

Marc Márquez, in sella alla Ducati del team ufficiale, ha siglato un dominio inequivocabile nelle qualifiche per il Gran Premio di San Marino a Misano, consolidando la sua leadership nel Mondiale MotoGP.

Il tempo di 1’30”480 realizzato dal pilota spagnolo non è solo il più veloce in assoluto, ma rappresenta un chiaro segnale della sua crescente affinità con la Desmosedici e della sua capacità di estrarre il massimo dalla sua moto.

La sessione si è rivelata particolarmente significativa per la compagine Ducati, che ha visto ben tre piloti nelle prime posizioni.

Marco Bezzecchi, in sella alla Aprilia, si è piazzato secondo, a soli 0”147 da Márquez, dimostrando l’aggressività e il potenziale della casa di Noale.

Franco Morbidelli, con la Ducati VR46, ha completato il podio provvisorio, a 0”193 dal leader, confermando la competitività del suo team satellite.

Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica e compagno di squadra di Márquez, ha ottenuto il quarto tempo (+0”230), un risultato incoraggiante dopo un periodo di difficoltà.

Il miglioramento rispetto alle gare precedenti suggerisce una messa a punto efficace e un ritrovato feeling con la moto.

Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini, si è classificato quinto, a 0”272, un risultato significativo che testimonia il valore del team e l’abilità del pilota.

L’ottavo tempo è stato registrato da Jorge Martin, campione del mondo in carica, a 0”377, una prestazione al di sotto delle aspettative in vista di un circuito potenzialmente favorevole.

L’esclusione dalla top ten di Fabio Quartararo, con il dodicesimo tempo e un distacco di 0”610, sottolinea le sfide che la Yamaha sta affrontando per ritrovare la competitività perduta.

La qualifica ha messo in luce un panorama MotoGP in continua evoluzione, con Márquez che sembra aver trovato la chiave per interpretare al meglio il campionato.

La Desmosedici, nelle mani del campione spagnolo, si presenta come una forza dominante, ma la concorrenza, rappresentata da Aprilia e dai team satellite Ducati, rimane agguerrita e pronta a insidiare il primato.

La gara di domenica si prospetta emozionante, con il pubblico di Misano pronto ad assistere a una battaglia all’ultimo sorpasso.