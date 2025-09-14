Milan-Bologna: Modrić decide, Pioli espulso.

Il sipario sulla diciottesima giornata di Serie A si è chiuso con un’intensa contesa tra Milan e Bologna, un match che si è risolto con un sofferto 1-0 a favore dei rossoneri.

L’incontro, disputatosi all’imponente scenario di San Siro, ha offerto spunti tattici interessanti e una narrazione sportiva carica di tensione, che ha visto entrambe le squadre lottare con grinta per la conquista dei tre punti.

L’andamento del primo tempo è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, alternando fasi di pressione e di contropiede.

Il Bologna, guidato da un sapiente Thiago Motta, ha mostrato una manovra corale e un pressing asfissiante, cercando di sfruttare le possibili disorganizzazioni difensive milaniste.

L’attaccante argentino Santiago Giménez, per il Bologna, ha avuto l’opportunità di sbloccare il risultato, ma il suo tiro è stato neutralizzato da una reazione istintiva e efficace di Wladimiro Skorupski, il portiere polacco, che si è dimostrato un ostacolo insormontabile.

Poco dopo, un colpo di testa di Pervis Estupiñán, proveniente dalla panchina del Bologna, si è infranto sul palo, negando alla squadra felsinea l’opportunità di un vantaggio inaspettato.

La ripresa si è aperta con una doccia fredda per il Milan: il suo portiere, Mike Maignan, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico, lasciando tra i pali un compito arduo al suo sostituto.

L’infortunio del numero uno rossonero ha accentuato la complessità della partita, introducendo una variabile inattesa che ha influito sul ritmo e sulla gestione tattica del Milan.

Il momento decisivo è arrivato al sessantesimo minuto, quando Luka Modrić, il centrocampista croato, reduce da una carriera leggendaria, ha siglato il gol che ha sbloccato il risultato.

Un’esplosione di gioia per il Milan, e un traguardo importante per Modrić, che ha realizzato la sua prima rete in Serie A, dimostrando la sua classe pur nell’età.

La partita si è fatta poi più rovente, con il Bologna che ha tentato il tutto per tutto alla ricerca del pareggio.

L’intensità dell’incontro è culminata con l’espulsione del tecnico del Milan, Stefano Pioli, a seguito di un episodio controverso che ha portato all’annullamento di un rigore a favore dei rossoneri, decisione contestata con veemenza dal mister milanista.

Il fischio finale ha sancito la vittoria del Milan, ma l’incontro lascia l’amaro in bocca ai tifosi del Bologna, che hanno visto sfumare la possibilità di un risultato positivo.

La partita ha messo in luce la forza di un Milan capace di reagire alle avversità, e la solidità di un Bologna che continua a stupire per il suo gioco corale e la sua capacità di competere con le squadre più blasonate del campionato.