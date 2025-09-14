Minardi e ACI: Omaggio a una Leggenda del Motorsport Italiano

L’Automobile Club d’Italia, in sinergia con ACI Storico, rinsalda il suo impegno a sostegno dell’eredità sportiva e della figura carismatica di Giancarlo Minardi, figura cardine del motorsport italiano e riconosciuta a livello globale.

L’Historic Minardi Day, ospitato all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio emozionante attraverso le gesta epiche che hanno forgiato la storia del motorsport, onorando un patrimonio di passione e innovazione.

Giancarlo Minardi, imprenditore visionario e figura centrale nel panorama automobilistico, continua a pulsare come un faro per gli appassionati di tutto il mondo, non solo attraverso la sua storica scuderia, ma anche con il suo attivo contributo all’Automobile Club Ravenna, testimoniando un legame indissolubile con le radici e con il futuro dello sport a quattro ruote.

Il supporto dell’ACI è un atto di riconoscimento verso un uomo che ha incarnato l’eccellenza italiana, dalla progettazione alla competizione.

L’impegno dell’ACI si estende ben oltre l’evento imolese.

Dopo la vibrante atmosfera del Gran Premio d’Italia a Monza, che ha consacrato un nuovo record di affluenza, l’attenzione si volge alla Sicilia, terra di leggenda, per la rinascita della Targa Florio, la più antica gara automobilistica del mondo, un vero e proprio concentrato di storia e sfida.

Poi, un omaggio all’Emilia-Romagna, cuore pulsante della Motor Valley, con un ricco programma di eventi e un’esposizione di automobili iconiche durante la fiera Auto e Moto d’Epoca a Bologna, a sottolineare l’importanza strategica di questa regione per il settore automotive.

In linea con la sua missione di promozione della sicurezza e del benessere, l’ACI Storico ha collaborato con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari per offrire un servizio di screening cardiaco gratuito durante l’Historic Minardi Day.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza di un approccio olistico, che coniuga la passione per l’automobilismo con la tutela della salute, un parallelo significativo tra la cura del motore che ci anima e quella delle nostre automobili.

Il cuore, come un propulsore ad alte prestazioni, necessita di attenzioni regolari e controlli accurati per garantire prestazioni ottimali e longevità.

Il Generale Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell’ACI, ha ribadito l’importanza cruciale della prevenzione come valore prioritario, un impegno concreto che si traduce in iniziative come questa, per salvaguardare la salute e il benessere degli automobilisti.

L’Historic Minardi Day si conferma dunque un crocevia di passioni, un’occasione unica per condividere l’emozione del motorsport storico e per trasmettere alle nuove generazioni l’eredità di un’epoca leggendaria, incarnata dalla figura di Minardi e dalle sue creazioni.

L’evento rappresenta anche un omaggio ai Soci ACI Storico, che hanno avuto il privilegio di visitare la scuderia Racing Bull, celebrando quest’anno il suo quarantennale con una parata in pista che ha suscitato emozioni intense e rimarrà impressa nella memoria di tutti.

Un momento di celebrazione di un patrimonio storico, tecnico e umano che continua ad alimentare la passione per l’automobilismo italiano nel mondo.