Misano Adriatico: Un Ponte tra Mare e Montagne per le Dolomiti

Un Ponte tra Mare e Montagna: Misano Adriatico ospita la presentazione della stagione invernale delle DolomitiNel suggestivo scenario del lungomare di Misano Adriatico, si rinsalda un legame speciale tra l’effervescenza balneare e l’imponente bellezza delle Dolomiti.

In concomitanza con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, si terrà un evento che celebra la collaborazione tra il comprensorio sciistico del Latemar (con le località di Pampeago e Predazzo), l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e la Fondazione VisitMisano.

Questa sinergia, nata da un reciproco scambio di esperienze – il team di Obereggen ha partecipato ad un originale “Beach Party” in alta quota a Obereggen lo scorso marzo – si concretizza in una presentazione della nuova stagione invernale, un’occasione per proiettare un’immagine vibrante e accogliente delle Dolomiti.

L’evento, che vedrà la partecipazione di figure chiave come il presidente di VisitMisano, Luigi Bellettini, il direttore marketing di Obereggen Latemar, Thomas Ondertoller, il presidente di Bolzano, Roland Buratti, e la direttrice Roberta Agosti, rappresenta molto più di una semplice presentazione: è un investimento nella costruzione di un’identità turistica condivisa, capace di attrarre un pubblico variegato, italiano e internazionale.

Ondertoller sottolinea l’importanza di questa amicizia, un “ponte” tra due mondi apparentemente distanti, sostenuta dalla collaborazione con la Fondazione VisitMisano.

La partnership non si limita a un semplice scambio di visibilità.

Durante un incontro ad Obereggen, il Managing Director del Misano World Circuit Marco Simoncelli, Andrea Albani, ha aperto un dialogo sulla sicurezza, sia sulle piste sciistiche che sui circuiti automobilistici, gettando le basi per progetti comuni volti alla prevenzione e alla tutela della sicurezza.

L’ambizione è di presentare Bolzano e le sue valli come destinazioni d’eccellenza, capaci di fondere storia, arte, cultura e tradizioni culinarie, con un focus particolare sul celebre Mercatino di Natale, evento che incarna lo spirito festivo e l’accoglienza tipici del Trentino-Alto Adige.

La collaborazione, nata lo scorso anno, si è rafforzata con la partecipazione congiunta alla Frühlingsfest Romagna, un evento che ha unito la cultura bavarese e l’ospitalità romagnola.

Questa iniziativa testimonia una visione strategica volta a creare un’offerta turistica complementare, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei visitatori e di promuovere un’immagine positiva e innovativa del territorio.

Obereggen, capofila delle 12 valli del Dolomiti Superski, aprirà ufficialmente i suoi rifugi il 28 novembre, offrendo una vasta gamma di opportunità, dalle prime sciate diurne alle emozionanti discese notturne, culminando con l’apprezzato Apres Ski LOOX.