Monza, penalità per Hamilton: tensione in arrivo.

Il Gran Premio d’Italia di Monza si preannuncia un evento carico di tensione per Lewis Hamilton, il cui ritorno in Rosso è macchiato da una penalizzazione significativa.

Al termine del Gran Premio d’Olanda, i commissari sportivi hanno inflitto al sette volte campione del mondo una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza, da scontare durante la gara monzese, a seguito di una violazione del regime di bandiera gialla durante la sessione di ricognizione precedente all’inizio della corsa.

Parallelamente, è stata applicata una sanzione di due punti sulla sua licenza, un ulteriore segnale della serietà dell’infrazione.

L’indagine a carico di Hamilton era iniziata ben prima del via del Gran Premio di Zandvoort, estendendosi a due distinti episodi che sollevano interrogativi sulla sua percezione e rispetto dei protocolli di sicurezza in pista.

Il primo episodio riguardava la mancata riduzione della velocità in regime di doppia bandiera gialla, un momento critico in cui la prudenza e la cautela sono imperativi per garantire la sicurezza dei marshali e degli altri piloti.

Il secondo, successivo, vedeva il pilota accedere alla corsia dei box ad una velocità ritenuta eccessiva, evidenziando una potenziale violazione delle norme relative alla gestione della velocità nelle aree dedicate al team.

La decisione dei commissari, pur severa, ha tenuto conto degli elementi a favore del pilota.

L’analisi delle immagini e la valutazione delle circostanze hanno rivelato un tentativo, seppur tardivo e insufficiente, da parte di Hamilton di rallentare e frenare.

Questa circostanza ha portato a una mitigazione della sanzione, che, tuttavia, rimane significativa e avrà un impatto diretto sulla sua performance durante il Gran Premio di Monza.

La penalità, come previsto dal regolamento sportivo, dovrà essere scontata durante la corsa successiva, costringendo Hamilton a una rimonta potenzialmente complessa e a una gestione strategica particolarmente accurata.

L’episodio solleva, inoltre, un dibattito più ampio sulla responsabilità dei piloti nel rispetto dei regolamenti e sull’importanza cruciale della sicurezza in pista.