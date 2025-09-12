Motor Valley in Festa: Adrenalina, Spettacolo e Musica a San Marino

La Motor Valley si accende: Red Bull porta adrenalina e spettacolo a San Marino e Riviera di RiminiDal 12 al 14 settembre, il Misano World Circuit Marco Simoncelli e l’intera Riviera romagnola saranno il teatro di un’esperienza multisensoriale, un vero e proprio omaggio alla passione per le due ruote e all’eccellenza italiana, grazie al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini.

L’evento non si limiterà alla competizione in pista, ma si estenderà in un’esplosione di iniziative, performance e intrattenimento che coinvolgeranno Riccione, Rimini e Misano Adriatico, trasformandoli in un epicentro vibrante della Motor Valley.

Già giovedì 11 settembre, l’atmosfera si farà elettrica a Riccione, in Viale Ceccarini, con l’apertura della Red Bull Riders Night.

Dalle ore 20:00, un susseguirsi di attività coinvolgerà il pubblico: simulatori di guida all’avanguardia, contest a tema motociclistico e un coinvolgente soundscape musicale creeranno un’esperienza immersiva.

Il clou della serata sarà offerto da due spettacolari freestyle show, a partire dalle 22:00 e poi a mezzanotte, con la partecipazione di artisti di fama internazionale come Aras Freemann, Adrian Guggemos e il RipKick Bike Show Team, e l’innovativa Talaria che sfiderà le leggi della fisica con una moto elettrica.

Venerdì 12 settembre, la festa si trasferirà sul lungomare di Rimini, dove la Red Bull Riders Night offrirà un nuovo appuntamento serale con il freestyle, ampliando il ventaglio di performance e creando un’atmosfera di festa contagiosa.

Il Misano World Circuit accoglierà anche la KTM Orange Parade 2025, un evento esclusivo che vedrà protagonisti piloti di fama mondiale come Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales.

Oltre 400 motociclisti, un’onda arancione in movimento, daranno vita a un corteo spettacolare, celebrando la passione per il marchio austriaco e l’eccellenza del motociclismo.

Durante il weekend, la Fan Zone del circuito si trasformerà in un vero e proprio paradiso del divertimento, con un’area sportiva dedicata al relax e all’intrattenimento attivo.

Gli spettatori potranno cimentarsi in attività gratuite e coinvolgenti: volley, basket, bowling, ping pong, calcio balilla, teqball e il Playstand ufficiale di MotoGP, per un mix perfetto di sport, competizione amichevole e puro divertimento.

Un elemento distintivo dell’evento sarà la presenza del Nameless Festival, con due appuntamenti imperdibili.

Sabato 13 settembre, a partire dalle 19:00, l’area Misanino sarà animata dal Nameless Party, un’esplosione di energia musicale con il celebre DJ Afrojack a scaldare gli animi.

Domenica, al termine delle gare (Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00), il Red Bull Summer Vibes offrirà un gran finale all’evento, con musica, atmosfera rilassata e divertimento assicurato fino alle ore 20:00.

Fastweb, official partner dell’evento, contribuirà a rendere questa full immersion di motori, musica e spettacolo un’esperienza indimenticabile, testimoniando l’impegno di un brand all’avanguardia nel supportare iniziative che promuovono l’eccellenza italiana e la passione per le due ruote.

L’evento si preannuncia come un’occasione unica per celebrare la Motor Valley, unendo sport, spettacolo e divertimento in un weekend all’insegna dell’adrenalina e dell’emozione.