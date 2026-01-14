Napoli-Parma: Nullo amaro, attacco azzurro in difficoltà

Allo Stadio Diego Armando Maradona si consuma un’inattesa e frustrante parità tra Napoli e Parma, inaugurando una giornata di recuperi di campionato segnata da un’atmosfera di attesa e, alla fine, di delusione per i padroni di casa.

Il risultato, un nullo a reti inviolate, riflette una serata in cui l’attacco azzurro, di solito affilato e prolifico, si è scontrato con una difesa emiliana ordinata e determinata, guidata da un portiere esordiente, Luca Rinaldi, autore di una prestazione di grande affidabilità e sicurezza.

Il Napoli, spinto da un pubblico desideroso di vedere la propria squadra tornare alla vittoria, ha dominato il possesso palla per gran parte del match, orchestrando un assedio costante all’area parmigiana.

La manovra offensiva, guidata da un centrocampo dinamico e da attacchi veloci, ha creato diverse occasioni da gol, ma la marcatura avversaria, impeccabile nella sua organizzazione, ha ripetutamente sventato le migliori trame offensive.

Un lampo di speranza per i tifosi azzurri si è manifestato nella prima metà di gioco con un gol di McTominay, generato da una vivace mischia in area.

L’esultanza, però, è stata immediatamente soffocata dal fischio arbitrale, che ha invalidato la rete per un marginale, ma inequivocabile, fuorigioco di Mazzocchi, preludio di un’ulteriore frustrazione per il Napoli.

L’episodio ha sintetizzato le difficoltà incontrate dagli attaccanti napoletani, costretti a superare non solo la tenace difesa avversaria, ma anche l’occhio attento dei giudici di linea.

Il secondo tempo ha visto un Napoli ancora più determinato a sbloccare il risultato, intensificando la pressione e provando soluzioni offensive variegate.

Il Parma, però, ha resistito con stoicismo, affidandosi a contromisure tattiche precise e a un’interpretazione difensiva pragmatica.

La squadra di mister Pecchia, pur non ambendo alla vittoria, ha dimostrato una notevole capacità di contenimento e una mentalità solida, costringendo il Napoli a rinunciare alle proprie velleità offensive.

L’assedio finale, protrattosi fino al novantacinquesimo minuto, ha evidenziato la tenuta fisica e la determinazione dei parmigiani, che hanno saputo gestire la pressione con lucidità e coraggio.

In tribuna, Antonio Conte, squalificato e impossibilitato a dare indicazioni ai propri giocatori, ha assistito a una partita dai toni amari, vedendo vanificati i tentativi del Napoli di conquistare tre punti preziosi.

Il pareggio, sebbene positivo per il Parma, lascia l’amaro in bocca al Napoli, che esce dal campo con la consapevolezza di aver sprecato un’opportunità importante e con la necessità di ritrovare la propria brillantezza offensiva per affrontare le prossime sfide.

Il match sottolinea, inoltre, la capacità di una squadra neopromossa come il Parma di imporre il proprio gioco e di strappare un risultato positivo contro una compagine di caratura superiore.