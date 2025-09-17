giovedì 18 Settembre 2025
17.8 C
Bologna
Bologna Sport

Obiettivo Tricolore: Zanardi ispira l’Italia con la staffetta paralimpica

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Ritorna “Obiettivo Tricolore”, il progetto staffetta paralimpica ideato da Alex Zanardi, un’iniziativa che, nata nel 2020, si conferma un potente motore di aggregazione e ispirazione per l’intera nazione.
La quinta edizione, presentata ufficialmente nella suggestiva Sala Caduti di Nassirya, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui la Senatrice Giusy Versace, e i vertici del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), rappresentati rispettivamente da Luciano Buonfiglio e Giunio De Sanctis attraverso un collegamento video.

Il percorso, che si articolerà dal 21 settembre al 10 ottobre, rappresenta una sfida impegnativa: 23 tappe, 1.790 chilometri, e un dislivello totale di 18.640 metri.

Un viaggio intenso attraverso il cuore dell’Italia, che vedrà i 70 atleti paralimpici coinvolti attraversare regioni come la Puglia, la Basilicata, la Campania, l’Abruzzo, il Lazio, l’Umbria, la Toscana, l’Emilia Romagna, il Veneto e giungere infine in Trentino.
“Questo progetto è un atto d’amore verso Alex Zanardi”, ha dichiarato la Senatrice Versace, esprimendo un sentimento condiviso e sottolineando l’impegno che si cela dietro l’iniziativa.
Giunio De Sanctis, presidente del Cip, ha ripercorso il percorso che ha portato alla nascita del movimento paralimpico, ricordando con emozione i trionfi di Londra 2012 e evidenziando una problematica cruciale: la necessità di ampliare la base di praticanti sportivi, promuovendo l’avviamento allo sport fin dalla più tenera età, a fronte di un’eccellenza agonistica già consolidata.

“Dobbiamo investire sul territorio, creando opportunità accessibili e inclusive per tutti”, ha aggiunto.

Luciano Buonfiglio, a nome del Coni, ha ribadito il pieno sostegno alla manifestazione, sottolineando il suo ruolo di ambasciatrice di valori inclusivi e di eccellenza sportiva.

“Le performance atletiche devono essere un veicolo di messaggio sociale”, ha affermato, auspicando che “Obiettivo Tricolore” possa ispirare un cambiamento culturale profondo.

Un elemento centrale del progetto è legato ad “Obiettivo3”, il programma sportivo fondato sempre da Zanardi nel 2017, dedicato alla ricerca e al supporto di talenti nello sport paralimpico.

Tra gli atleti partecipanti, spicca la figura di Ana Maria Vitelaru, medaglia di bronzo nell’handbike alle Paralimpiadi di Parigi 2024, simbolo di determinazione e resilienza.
Quest’edizione presenta numerose novità, tra cui le innovative “tappe challenge”, progettate per ampliare la complessità della sfida.
Particolarmente significativa è l’introduzione di un ultra trail di 400 chilometri da Matera a Villetta Barrea, un test di resistenza fisica e mentale, e una nuovissima tappa di triathlon sprint sul suggestivo Lago Trasimeno, che arricchisce l’offerta sportiva e coinvolge un pubblico più ampio.

L’iniziativa si propone non solo come competizione atletica, ma come vera e propria vetrina di inclusione sociale e di promozione di uno stile di vita attivo e salutare per tutti.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved