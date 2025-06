Padel Star: Ex Campioni del Calcio in Campo per la Beneficenza

L’esplosione del padel, sport ibrido che fonde elementi del tennis e dello squash, ha catalizzato l’attenzione di un pubblico vastissimo, estendendosi ben oltre il suo bacino originario. Questo fenomeno non è sfuggito all’interesse di figure iconiche del calcio italiano e internazionale, che hanno abbracciato con entusiasmo questa disciplina dinamica e accessibile. La quarta edizione dell’Illumia Padel Cup, in programma il 28 e 29 giugno al Country Club di Castenaso, nei pressi di Bologna, testimonia questa convergenza di mondi sportivi apparentemente distinti, accogliendo una schiera di ex calciatori di spicco come Paolo Di Canio, Luigi Di Biagio, Francesco Totti, Roberto Mancini e Christian Vieri, solo per citarne alcuni.L’evento, ideato da Tomas Locatelli e sostenuto dal presidente di Illumia, Marco Bernardi, si propone come una continuazione di quella tradizione di competizione e spettacolo che ha sempre contraddistinto il calcio, ora riproposta in un contesto diverso, ma ugualmente coinvolgente. Il requisito per la partecipazione è semplice ma selettivo: aver militato, anche solo per una stagione, nella massima divisione calcistica di Italia, Spagna, Inghilterra, Germania o Francia, garantendo così un elevato profilo tecnico e un background sportivo di rilievo.A completare il quadro, un torneo femminile che amplifica ulteriormente l’appeal dell’evento, con la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, come Noemi Bocchi e Francesca Piccinini, che ne arricchiscono l’aspetto sociale e di intrattenimento.L’Illumia Padel Cup si configura, dunque, come più di un semplice torneo sportivo. Rappresenta un ponte tra generazioni di atleti, un’occasione di incontro e condivisione, e soprattutto, un veicolo per una causa benefica di grande impatto sociale. Al cuore del progetto risiede l’impegno a sostenere le famiglie che affrontano quotidianamente le sfide legate alla disabilità infantile, fornendo un supporto concreto per far fronte alle spese mediche e scolastiche necessarie per la crescita e lo sviluppo dei propri figli.La serata di gala del 28 giugno, culmine dell’evento, avrà un ruolo cruciale nella raccolta fondi destinata a “La Mongolfiera Odv” di Bologna, un’organizzazione che si dedica con passione e dedizione al sostegno di bambini e famiglie con disabilità. L’acquisto dei tavoli per la cena contribuirà attivamente a finanziare i progetti di questa importante realtà locale, dimostrando che lo sport può essere un potente strumento di solidarietà e cambiamento sociale. L’Illumia Padel Cup, in definitiva, incarna un modello di evento sportivo che unisce passione, competizione, spettacolo e impegno civile, lasciando un’impronta positiva nella comunità e ispirando un cambiamento positivo.