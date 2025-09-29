Parma esulta: Cuesta, commosso, dedica la vittoria alla squadra.

Il boato del Tardini risuona di gioia, un’onda emotiva che avvolge Parma e che Carlos Cuesta, in veste di guida tecnica, non fatica a condividere.

La prima vittoria, più di un semplice risultato sportivo, si configura come un punto di rottura, una convalida di un percorso intrapreso con dedizione e umiltà.

“Felicità vera,” dichiara l’allenatore, la voce intrisa di commozione, “perché si riflette sui volti dei giocatori, dei tifosi, di ogni singolo membro di questo club che ha versato energie e passione in questa avventura.

“Quel successo non è frutto del caso, ma il risultato tangibile di un impegno collettivo che va ben oltre i novanta minuti di gioco.

Cuesta sottolinea con enfasi la straordinaria dedizione dei suoi giocatori, evidenziando non solo il talento in campo, ma soprattutto la loro resilienza, la loro disponibilità a superare gli ostacoli e la loro generosità di cuore.

“Vedere questa voglia, questa propensione al sacrificio, questa unità d’intenti, è ciò che mi riempie di orgoglio ogni giorno.

“La vittoria, un mosaico di sforzi individuali e di squadra, assume un significato ancora più profondo quando l’allenatore la dedica alla moglie, figura silenziosa e fondamentale nel suo percorso professionale.

Un gesto semplice, ma carico di emozione, che rivela l’importanza del sostegno affettivo nel mondo del calcio, un ambiente spesso dominato dalla pressione e dalla competizione.

La moglie, compartecipa delle gioie e dei dolori, testimone discreta delle fatiche e delle speranze, un porto sicuro nei momenti di tempesta.

Questa vittoria non segna la fine di un percorso, ma rappresenta una tappa fondamentale, un trampolino di lancio verso nuovi traguardi.

Il Parma, con la sua storia gloriosa e la sua base di tifosi appassionati, merita di tornare a brillare, di ritornare protagonista.

E Carlos Cuesta, con la sua visione tattica, la sua capacità di motivare e la sua profonda umanità, sembra pronto a guidare i crociati verso un futuro radioso, un futuro fatto di passione, sacrificio e, soprattutto, di gioia condivisa.

L’ambizione non è solo quella di vincere, ma di costruire qualcosa di duraturo, un progetto che coinvolga l’intera comunità parmense, un progetto che sappia trasmettere valori positivi e che sappia ispirare le nuove generazioni.