Riccione, capitale italiana della danza sportiva: Campionati Assoluti 2026

Riccione si appresta a rivivere un’esperienza sportiva di primaria importanza, consolidando il suo ruolo di fulcro per la danza sportiva italiana.

Dal 2026, la città adriatica ospiterà i Campionati Assoluti Fidesm, un evento di portata nazionale che si svilupperà nell’arco di sei fine settimana, per un totale di diciassette giornate dedicate all’eccellenza coreutica.

Il Playhall, struttura all’avanguardia, diventerà il palcoscenico di un’epopea sportiva che attende oltre quattromila atleti, generando un impatto economico e culturale stimato in ventimila presenze.

Questa edizione dei Campionati Assoluti rappresenta un segnale forte della vitalità del movimento della danza sportiva in Italia.

L’afflusso di partecipanti, provenienti da ogni regione, testimonia non solo l’alto livello tecnico degli atleti, ma anche la profonda passione e dedizione che animano il settore.

L’evento, che abbraccia un ampio spettro di età, dall’infanzia (8-11 anni) fino alle categorie Over 70, celebra l’inclusività e la capacità della danza di unire generazioni.

Laura Lunetta, presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva (Fidesm), sottolinea l’importanza di questo appuntamento come sintesi di un impegno costante verso l’eccellenza e la promozione della danza come forma d’arte e disciplina sportiva.

Il riconoscimento e il supporto continuo da parte della Città di Riccione e della Regione Emilia-Romagna, partner strategici, confermano l’importanza del territorio come ecosistema favorevole allo sviluppo dello sport e della cultura.

Il programma dei Campionati Assoluti 2026 è un caleidoscopio di stili e ritmi.

L’avvio, dal 16 al 18 gennaio, sarà caratterizzato dall’energia contagiosa della street dance e del breaking, per poi lasciare spazio, dal 22 al 25 gennaio, alle interpretazioni sceniche di latin style, un connubio di grazia e potenza.

Il mese di febbraio si aprirà con un mix eclettico che include rock’n’roll, boogie-woogie, danze orientali e un settore dedicato alle discipline paralimpiche, testimoniando l’accessibilità universale della danza.

Il fine settimana del 7 e 8 febbraio sarà dedicato ai ritmi incalzanti delle danze caraibiche, mentre il periodo 12-15 febbraio sarà consacrato alle raffinatezze delle danze accademiche e alla precisione della tap dance.

La conclusione, dal 19 al 22 febbraio, sarà segnata dalla maestria delle danze standard e latino americane, un omaggio alla tradizione e all’innovazione che contraddistingue la danza sportiva italiana.